Mitos y realidades sobre la COVID-19

Staff Correo

León.- ¿El coronavirus se puede curar con la vacuna contra la neumonía? ¿Es los tapetes sanitizantes pueden evitar contagios? ¿Enjuagarse la nariz con solución salina puede prevenir el contagio? Muchas dudas han invadido a la ciudadanía sobre cómo protegerse o qué no se debe usar para mantener su salud.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha emitido una serie de consejos para que las personas puedan estar seguras de cómo actuar ante la pandemia causada por el virus SARS-CoV-2.

Es por ello que ha dado respuesta a las siguientes preguntas:

¿Es bueno usar cubrebocas para ejercitarse?

Se ha determinado que NO es conveniente llevar mascarilla para hacer ejercicio físico, pues podría reducir la capacidad de respirar con comodidad. Además, la mascarilla se puede humedecer más rápidamente con el sudor, lo cual puede dificultar la respiración y promover el crecimiento de microorganismos. Lo importante para protegerse durante el ejercicio físico es mantenerse al menos a un metro de distancia de las demás personas.

¿Se puede propagar el virus por los zapatos?

La probabilidad de que el virus de la COVID-19 se propague con los zapatos e infecte a personas es muy baja. Como medida de precaución, especialmente en hogares donde haya bebés y niños pequeños que gateen o jueguen en el suelo, considere dejar los zapatos a la entrada de su casa. Esto ayudará a prevenir el contacto con la suciedad o cualquier desecho que pueda ser transportado en las suelas de los zapatos.

¿El uso prolongado de cubrebocas provoca intoxicación por CO2 o hipoxia?

Utilizar mascarillas médicas durante mucho tiempo puede ser incómodo, pero NO provoca intoxicación por CO 2 ni hipoxia. Una vez puesta la mascarilla médica, compruebe que está bien colocada y que le permite respirar con normalidad. No reutilice una mascarilla desechable y cámbiela cuando se humedezca.

¿Existe un medicamento autorizado para tratar o prevenir la COVID-19?

Aunque están en marcha varios ensayos de medicamentos, hasta el momento no se ha demostrado que la hidroxicloroquina ni ningún otro fármaco puedan curar o prevenir la COVID-19.

El uso indebido de la hidroxicloroquina puede provocar graves efectos secundarios y problemas de salud e incluso causar la muerte.

¿El picante en la sopa u otras comidas previene o cura?

El chile NO previene ni cura la COVID-19.

¿Las moscas domésticas pueden transmitir el virus?

Hasta la fecha no existe ningún dato ni información que indique que las moscas domésticas puedan transmitir el virus causante de la COVID-19. Dicho virus se propaga fundamentalmente a través de las minúsculas gotas generadas cuando una persona infectada tose, estornuda o habla. También es posible infectarse si se toca una superficie contaminada y a continuación se lleva uno la mano a los ojos, la nariz o la boca sin lavarse antes las manos.

¿Pulverizar lejía u otros desinfectantes sobre el cuerpo o ingerirlos puede proteger a una persona de coronavirus?

Jamás se debe pulverizar lejía u otros desinfectantes sobre el cuerpo ni introducirlos en el organismo. Estas sustancias pueden ser tóxicas si se ingieren, y el contacto con ellas irrita y daña la piel y los ojos. La lejía y los desinfectantes deben utilizarse únicamente para la desinfección de superficies y siempre con las debidas precauciones. Recuerde mantener el cloro (lejía) y otros desinfectantes fuera del alcance de los niños.

El metanol, etanol y lejía pueden ser extremadamente peligrosos.

¿Si me expongo al sol o a temperaturas superiores a los 25 grados centígrados puede prevenir la enfermedad?

Puede contraer la COVID-19, por muy soleado o cálido que sea el clima. Se han notificado casos en países cálidos.

Una vez que se contrae el virus, ¿se vive con él para siempre?

La mayoría de las personas que contraen la COVID-19 pueden recuperarse y eliminar el virus de sus cuerpos. Si contrae la enfermedad, asegúrese de tratar sus síntomas. Si tiene tos, fiebre y dificultad para respirar, busque rápidamente atención médica, pero antes llame por teléfono a su centro de salud. La mayoría de los pacientes se recuperan gracias a los cuidados de apoyo.

¿Es cierto que si puedes mantener la respiración por diez segundos o más sin toser o sentir molestias, estoy libre de COVID-19?

Los síntomas más comunes son la tos seca, el cansancio y la fiebre. Algunas personas pueden desarrollar formas más graves de la enfermedad, como la neumonía. La mejor manera de saber si tiene el virus que produce la enfermedad de la COVID-19 es someterse a una prueba de laboratorio. No podrá salir de dudas llevando a cabo este ejercicio de respiración, que incluso podría resultar peligroso.

¿Enjuagarse regularmente la nariz con solución salina previene la infección?