Misterioso secuestro

En el caso de los 8 ex mineros de la Cooperativa Santa Fe que atienden la bocamina San Cayetano, presuntamente secuestrados y liberados, lo que ellos niegan, la Fiscalía General del Estado (FGE) cuyo titular es Carlos Zamarripa, urge que aclare esté asunto, más allá de haber anunciado la vinculación a proceso de 9 detenidos por el hecho, pues voces nuevas ingresaron al asunto, que apoyan lo asegurado por los mineros.

No se ha mostrado “lo esencial” porque se conoció que los exmineros llegaron solos a sus domicilios y trabajo. Entonces ¿fue o no un secuestro que el fiscal Zamarripa Aguirre aseguró tuvo un motivo económico? Si no ¿En dónde estaban las 8 personas?

Además de lo anterior, este fin de semana la senadora guanajuatense, Martha Lucía Micher Camarena, pidió al fiscal Zamarripa Aguirre enviar información de su gestión en Guanajuato como le ha pedido el Senado mediante el Punto de Acuerdo del pasado 9 de febrero, que abarca: actuación de la FGE en delitos “cometidos contra mujeres” y la reclasificación de delitos que pudieron servir para proteger personajes juzgados por violación, a fin de conocer del caso del diputado federal electo, el panista “Jorge N”. El fiscal tendrá un. marzo harto abultado.

Somos parte del mundo

La guerra entre Rusia y Ucrania está teniendo diferentes rebotes para México y Guanajuato. Este domingo, además de pedir por la paz y por las víctimas del conflicto bélico, el arzobispo de León, Alfonso Cortés Contreras, aprovechó la ocasión para poner en contexto la violencia que sufre México comparar el número de muertes, al momento, en el choque entre rusos y ucranianos y las que usualmente hay cada semana por acá. Un llamado de atención severo.

En el Arco de la Calzada de León, por su lado, familias de inmigrantes ucranianos hicieron una marcha por la paz, convocada en redes con el hashtag #StandWithUkraine, no para reclamar alguna postura al gobierno mexicano, pero si para poner en la atención de la población que en un mundo globalizado; la guerra afecta a todos. Por ejemplo, ha sido, hasta ahora, imposible extraer de Ucrania a la maestra guanajuatense, Rosalía Tovar, quien estaba en la frontera con Rumania en espera de cruzar para buscar a la representación del gobierno mexicano y ser devuelta a nuestro país, sin mayor intervención del secretario del Migrante, Juan Hernández. La salida debió darse antes.

En el campo guanajuatense, de por sí agobiado por los altos costos de los fertilizantes, ante la guerra, los precios se han disparado mucho más y se prevé una fuerte escasez en los próximos días. Mientras que en el sector agroindustrial local ya hay temor sobre su comercio con Rusia, esto luego de que se anunció la salida de algunos bancos rusos del sistema SWIFT, la red de alta seguridad que conecta a miles de instituciones financieras de todo el mundo. Puede retrasar pagos, sin contar que podría suspenderse la exportación, sobretodo de hortalizas. Bimbo, por cierto, ya suspendió producción en Ucrania, uno de los graneros del mundo. Y el sector automotriz sufrirá por la caída de las importaciones de aluminio de Rusia.

Fuera de perspectiva

Parece que está a punto de estallarle a Luis Alberto Mondragón Vega, alcalde priista de Jerécuaro, una revuelta al interior de su equipo. Muchos de sus funcionarios no están muy conformes que digamos con su peculiar versión de “Las Mañaneras” en Palacio Municipal, donde día a día exhibe errores o reclamos contra servidores públicos frente a los demás. Se acepta que haga precisiones o señalamientos a las tareas gubernamentales, pero les parece poco afortunado que busque avergonzarlos frente a sus compañeros de trabajo por medio de “regaños”, no abona al buen clima laboral, según nos informan.

A esta circunstancia se le suma la molestia que existe en un buen número de alcaldes emanados del PRI contra su gestión como coordinador de los presidentes municipales tricolores, pues si bien fue electo para ello, no le dieron carta blanca para llegar con Gobierno del Estado para negociar por ellos y mucho menos que quiera usar la plataforma para promocionarse como aspirante al Comité Directivo Estatal del partido, alentado por su asesor, el exdiputado priista y funcionario del gobierno estatal, Roberto Vallejo.

Es por eso por lo que ya se piensa en una nueva designación de los ediles para tener otro coordinador que no traiga tantos frentes. Luis Alberto Mondragón, que no fue electo realmente, sino que fue el que se animó a tomar la coordinación, estaría buscando ponerse en la imaginaria como aspirante al CDE junto con la leonesa Brenda de la Mora, la cual está siendo intermediaria en la búsqueda de aliados con otros alcaldes y actores políticos… aunque no hay elección a la vista.

De la Valija

La muerte del agente Fernando Arellano Martínez, policía preventivo de Pénjamo, tras intentar detener a un par de asesinos que habían quitado la vida a un menor, que se suma a la larga lista de policías en Guanajuato que han sido víctimas de la violencia de criminales, no debe ubicarse en la mera anécdota del héroe que sacrificó su vida contra un delincuente.

Por el contrario, debe revisarse en un ejercicio profundo y profesional de quienes dirigen la policía municipal de Pénjamo y de la propia Secretaría de Seguridad Pública del estado, cómo es que un valiente elemento no pudo mantener su vida y aprehender, con apoyo de su corporación, a los maleantes. Los agentes deben estar capacitados, equipados y apoyados para su trabajo, esa es la tarea de los gobernantes, como el alcalde, Gregorio Mendoza.

José Luis Guerrero Mendoza

El Gobierno del Estado bosquejó desde 2021, la creación de una aplicación móvil que registre el servicio de transporte a usuarios en dos modalidades: “taxis y servidores privados”, para lo cual se requiere del instrumento jurídico que se está trabajando en el Congreso Local. El dirigente de una de las organizaciones de taxistas avanzó que en marzo acudirá con los congresistas para plantear sus peticiones.

José Luis Guerrero Mendoza, presidente de la Asociación de Taxis Línea Dorada, plantea que se garanticen las condiciones de seguridad a los usuarios, como seguro del viajero, exigir al conductor carta de no antecedentes penales -discriminatorio, por cierto- y licencia especial de manejo. Aunque de las concesiones que otorga el gobernador no presentó ningún adelanto. Confía que la emisión de los permisos no inducirá a la migración de taxistas, también le preocupa el aumento de la competencia.

Cree que la “estrategia” debe ser dar mejor servicio y no que el gobierno local abra la puerta a más autos en las plataformas. Parece no atender que las nuevas reglas marcan libre competencia. De paso, Guerrero acusó a las plataformas de haber incrementado la inseguridad porque “no se hacían responsables de sus pasajeros”.