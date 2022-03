¿SE ACUERDA DE aquel caso de acoso en el Grupo Bolsa Mexicana de Valores? Se dio en la subsidiaria SIFICAP. Han seguido saliendo más denuncias con testimonios orales, escritos y videograbados.

Las víctimas denunciaron por todos los canales institucionales del Grupo Bolsa Mexicana de Valores (BMV) al señor Arturo German Bordes, a quien la presidencia y la dirección general lo protegieron por años.

Y es que Marcos Martínez y José Oriol Bosch Par, antes de creer y escuchar a las agraviadas, prefirieron darle la razón al director de SIF-ICAP, Gabriel Rodríguez Bas, que siempre cuidó al acosador.

Este directivo no solo desatendió las denuncias en contra de su operador estrella, sino que lo defendió vehementemente ante todas las instancias corporativas superiores y los diferentes consejos de la BMV

Y es que Bordes valía mucho: era el broker más rentable de SIFICAP en la venta de instrumentos de deuda federal o servicios de corretaje para bancos, casas de bolsa, afores y fondos de inversión.

Por lo menos cinco ejecutivas de la BMV lo denunciaron por acoso sexual, sicológico y laboral, prácticas que ejerció desde 2017. Pero la avalancha de denuncias en ese grupo cayeron en los últimos 10 meses.

Desafortunadamente para los encubridores, la realidad los alcanzó y Bordes tuvo que salir de SIF-ICAP y el Grupo Bolsa en julio del año pasado, hecho que en esta columna registramos

Pero para despistar, Rodríguez Bas montó una farsa, apoyado por la Presidencia y la Dirección General, que despidieron al señalado con una generosa liquidación, bonos y hasta premios.

Hasta un reconocimiento en un charola de plata le dieron y todavía se recuerda que Rodríguez Bas obligó a todo el personal de SIF-ICAP a despedirlo y aplaudirle, otra bofetada para las víctimas

Las ejecutivas acosadas fueron obligadas a renunciar. De nada les sirvió ir a presentar denuncias ante las áreas corporativas responsables. Al contrario, las quejas las hicieron todavía más vulnerables.

Las denuncias fueron del conocimiento de Martínez Gavica, Bosch Par y por supuesto de Rodríguez Bas. También del consejero independiente Alfonso González Migoya

Este consejero también preside el Comité de Prácticas Societarias, el de Admisión de Miembros, es integrante del de Nominaciones y Compensaciones y además en consejero de SIF-ICAP

Hay testimonios contra Clementina Ramírez, directora Jurídica y de Normatividad, por omisión y no haber procedido contra el acosador; y contra Bosch Par y Rodríguez Bas por encubrimiento y obstruir la investigación.

También contra Hugo Contreras, director general adjunto de Cumplimiento y Normatividad, por traspapelar las denuncias e incumplir el Artículo XXIV del Manual de Conductas, ya que tuvo en sus manos fotografías y videos del estado del denunciado cuando acosaba a las víctimas.

Muchas empleadas, y también empleados, lamentan que tantas mujeres en la estructura directiva del Grupo Bolsa no hayan mostrado mínima empatía en los casos que fueron tan conocidos.

Desde la Jurídica del grupo, Ramírez, hasta la directora jurídica de SIF-ICAP, Karen González; pasando por la directora de Factor Humano del grupo, Rosa Laura Crespo y hasta las consejeras independientes, Tania Ortiz y Blanca Treviño.

Feliz Día Internacional de la Mujer, ayer.

EN LA SECRETARÍA de Gobernación, que comanda Adán Augusto López, se delinean ya importantes movimientos en la Secretaría de Agricultura y en el estado Chiapas, con miras a desactivar una bomba que podría estallarle a quien, se dice, es el caballo negro de Morena para retener la Presidencia. El plan es que en próximos días pida licencia el gobernador chiapaneco, Rutilio Escandón, para venir a ocupar una posición en el gabinete de Andrés Manuel López Obrador. Específicamente la cartera que hoy ocupa Víctor Villalobos. Se espera que con estos cambios, además de absorber el golpe político que implicó el desfalco por más de ocho mil millones de pesos en irregularidades que se detectaron en Segalmex, el gobierno elimine la posibilidad de una grave crisis social en la entidad del sureste, incluso una reproducción del levantamiento armado zapatista del 94. Para los analistas de Gobernación, la gestión de Escandón Cadenas, cuñado de su titular, ha convertido a Chiapas en un polvorín, por lo que se habla de enviar como gobernador interino a la figura de ooootro militar en retiro.

PUES NADA, QUE ayer se activaron los mecanismos de contención de la 4T a sus críticos y tocó el turno al ex titular de la Condusef, Mario Di Constanzo. A la Secretaría de la Función Pública, que lleva Roberto Salcedo; a la Unidad de Inteligencia Financiera, que comanda Pablo Gómez, y a la propia Condusef, que ahora dirige Oscar Rosado, llegaron denuncias contra el ex funcionario. Le cuestionan que en su carácter de ex servidor público no tendría que involucrarse en temas que lo atañen directamente con el sector financiero, como la reforma sobre los créditos de nómina y cobranza delgada, que ayer fue aprobada por la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, que preside Luis Armando Melgar. El ex diputado del PT la criticó con más de 45 tuits en las recientes dos semanas. La denuncia pide investigar sus actividades y nexos en el sector, pues desde que se le negó un nuevo periodo en la defensoría de los usuarios del sistema bancario, se ha dedicado a cabildear estos temas.

MIENTRAS PEMEX CONTINÚA hundiéndose financieramente y los precios internacionales del petróleo rebasan ya los 130 dólares el barril por la guerra de Rusia y Ucrania, aquí Andrés Manuel López Obrador, Rocío Nahle y Octavio Romero le juegan a los hermanitos peleoneros y el papá regañón. La semana pasada la secretaria de Energía y el director de Pemex fueron llamados, por enésima ocasión, a Palacio Nacional. Se volvieron a gritonear frente al Presidente quien, también por enémisima vez, los conminó a trabajar armónicamente. Resulta que el último Consejo de Pemex no se realizó porque Nahle mandó decir que no iría, toda vez que no se enlistaron temas de su interés y prioridad. Romero, ni tardo ni perezoso, la acusó con su paisano. Y mientras el mundo en llamas. FRANCISCO CERVANTES mantendrá sin cambios el Comité Directivo que creó Carlos Salazar cuando asumió la presidencia del Consejo Coordinador Empresarial, hace tres años. Solo Javier Treviño dejará la Dirección de Políticas Públicas, área que desaparecerá, para tomar la Dirección General en sustitutición de Luis Miguel Pando, quien ahora sí se retira jubilado. Se mantienen Carlos Hurtado en la Dirección del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado, Odracir Barqueda en la Dirección de Planeación, e Ignacio de la Luz como Tesorero. La próxima semana Cervantes y Salazar se reunirán en privado con el presidente Andrés Manuel López Obrador.

MUY BRAVUCÓN SE puso el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, cuando se dio a conocer el nombramiento de Quirino Ordaz como nuevo Embajador de México en España. Al ex gobernador de Sinaloa se le dijo de todo y fue amenazado de ser expulsado del tricolor. Mucho ruido y pocas nueces. Ordaz fue ratificado ayer por el Senado y no ha sido tocado ni con un pelo por sus pares priístas, pese a los amagos de “Alito” y sus escasos seguidores. Al parecer, en Insurgentes Norte aún no digieren la derrota de Mario Zamora en las recientes elecciones en Sinaloa. Pronto Quirino les mandará saludos desde Madrid

AL FINAL PASÓ lo que se temía: la audiencia de los abogados Juan Araujo, César Gozález e Isaac Pérez, así como el financiero David Gómez Arnau, se aplazó. Tendrán que regresar al Reclusorio Norte a enfrentar las denuncias de la Fiscalía General de la República, que capitanea Alejandro Gertz Manero, en un mes, esto es el 7 de abril.