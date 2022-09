Se trata de la misión DART, la cual la NASA envió al espacio para comprobar si esta es una de las opciones para salvar la Tierra…

Redacción

Estados Unidos.- Este lunes la NASA a través de la misión DART, por primera vez en la historia, estrelló una nave contra un asteroide para probar si estos pueden ser desviados en caso de que lleguen a ser una amenaza para la Tierra.

Este experimento probablemente te haga recordar la película Armageddon, protagonizada por Bruce Willis y Ben Affleck. Sin embargo, es la primera vez que la NASA lo intenta y al parecer el choque fue un éxito.

Hasta el momento es el único contraataque que los humanos tenemos para evitar ser extinguidos como los dinosaurios.

Esta técnica consistió en el choque de una nave contra un asteroide de 160 metros de ancho llamado Dimorphos, con el fin de “empujarlo” ligeramente, y así desviar su trayectoria.

Es importante mencionar que el asteroide Dimorphos, es un pequeño cuerpo rocoso que orbita como si de una luna se tratara al asteroide Didymos (780 metros de diámetro), del que lo separa poco más de un kilómetro y con el que forma un sistema binario que no supone ningún peligro para la Tierra, según los expertos.

La cámara de Dart ofreció una imagen por segundo, justo hasta el momento del impacto con el objetivo. Esta primera prueba permitirá comprender cómo reacciona el asteroide y, por lo tanto, calcular mejor la fuerza necesaria en el futuro.

IMPACT SUCCESS! Watch from #DARTMIssion’s DRACO Camera, as the vending machine-sized spacecraft successfully collides with asteroid Dimorphos, which is the size of a football stadium and poses no threat to Earth. pic.twitter.com/7bXipPkjWD