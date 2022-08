La tradicional misa de aniversario en el Barrio Arriba contó con exjugadores, exdirectivos y aficionados, pero no hubo jugadores actuales

Óscar Jiménez

León.- Como ya es tradicional, se celebró la misa de aniversario del Club León por sus 78 años de historia en la Parroquia del Señor de la Salud en el Barrio Arriba. Sin embargo y ante el mal paso del equipo, el plantel actual comandado por Renato Paiva, no acudió.

A partir de las 7:00 de la noche, se congregaron históricos exjugadores, exdirectivos y aficionados en los linderos del templo. Esto para celebrar, como es costumbre cada año, el aniversario de la institución esmeralda.

Lee también: Tuzos hunde a la Fiera: León suma su cuarta derrota consecutiva

Ante ello, el padre Roberto Guerrero hizo hincapié durante el sermón en la importancia de la franquicia para la ciudad.

“El motivo es el mismo desde hace 78 años, que es agradecerle al señor de la salud, todo ha sido por él, los triunfos, las derrotas y todo”, señaló. “No hay mejor triunfo, mejor trofeo que practicar estos valores evangélicos”.

“Ojalá que esto sea un llamado para ponernos la camiseta y lograr lo que nos menciona el evangelio. Eso nos ha enseñado este club, que el reino de Cristo debe de hacerse presente”, añadió.

Se celebró la tradicional misa de aniversario del Club León. Foto: Óscar Jiménez

Por su parte, el doctor Primo Quiroz, exdirectivo del club y conocedor de la historia del equipo, aseguró que lamentablemente han fallecido algunos exjugadores del cuadro durante los últimos años, y que por ellos también se llevaba a cabo la celebración.

“Como directivos se fueron Carlos Díaz Torres, Hugo Muñoz Padilla y la semana pasada el señor Alfonso Álvarez. Y como exjugadores se nos fueron Puskitas, Guillermo García y Chavicos Enríquez. Y un aficionado de aquí del Barrio que lo mencionó el padre, el Cherokee, que era un aficionadazo del equipo que estaba todos los años con nosotros”.

“La actitud me tiene preocupado”: Primo Quiroz

Por su parte, y ante el tránsito actual de los Esmeraldas del León en la Liga MX, el doctor Primo Quiroz aseguró que lo que más preocupa a la afición no es la calidad del plantel, sino la actitud de los jugadores.

“En el fútbol hay momentos en el que estás arriba y momentos en que estás abajo, pero que den todo el esfuerzo. A mí lo que me tiene preocupado es que no le he visto la actitud que debe de tener el equipo, no se les puede olvidar jugar futbol de dos meses para acá, o de un año para acá. A todos los hemos visto jugar bien, pero falta la actitud”, dijo.

Te puede interesar: Artilleras de Acámbaro celebran su primera victoria en la liga salvaterrense de futbol

Foto: Especial

Actualmente, el Club León ha quedado relegado en la parte baja de la clasificación general de la Liga MX al haber cosechado únicamente 9 puntos en los 10 partidos celebrados dentro de la competencia.

Quizás te interese:

JRP