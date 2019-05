Mis ayudantes van a mi distrito por mí: Paola Yáñez

La diputada entrega apoyos en zona que no representa; la perredista justificó ‘su política en casa ajena’ porque radica en ciudad fuera de su ámbito y aseguró que pronto se presentara en su jurisdicción

Catalina Reyes

Guanajuato.- La diputada Paola Yáñez González, dijo que aunque ella no entregue apoyos sociales en el Distrito I por el cual fue electa y que abarca Dolores Hidalgo, Ocampo y San Felipe, sí van sus colaboradores.

El 8 de mayo, la legisladora perredista entregó apoyos en su casa de gestión social de Cortazar, donde vive. El 24 de mayo volvió a la comunidad de Tierra Fría, también de Cortazar a regalar despensas.

Entrevistada ayer al respecto justificó: “los apoyos los he distribuido no sólo en mi municipio. Me he enfocado un poco más en Cortazar porque soy de ahí, pero los apoyos se pueden dar a cualquier tipo de ciudadano guanajuatense”.

-¿Pero por qué no ir a Dolores, donde según un sondeo que hicimos en este diario ni siquiera la conocen?

“Tengo un equipo de trabajo que está trabajando (sic). Físicamente no he estado yo personalmente. Y yo voy a seguir apoyando no sólo en un municipio, sino en varios”.

-¿Y por qué no va usted personalmente a Dolores?

“Próximamente voy a ir a hacer una entrega que tengo por ahí. Sí he dado vueltas con mi equipo de trabajo”.