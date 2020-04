Mira los videos de avistamientos de ovnis revelados por El Pentágono

Notimex

Ciudad de México.- El idioma de la salsa no sería el mismo de no ser por la figura de Willie Colón, un hombre polifacético que llega a sus 70 años con un carácter y temperamento de acero, rasgos de su personalidad que lo han ayudado a posicionar a su género musical en la industria, y al mismo tiempo a luchar y dar voz a los migrantes y desfavorecidos en el mundo.

Nació en Nueva York, el 28 de abril de 1950 y tiene ascendencia puertorriqueña. Creció entre la pobreza y el hambre en el 577 de la Calle 139 East del Bronx entre 1951 y 1963, criado por su mamá y su abuela, debido a que su padre estaba en la cárcel.

Desde entonces lo apodaban ‘El malo’, por ser un niño travieso que aventaba objetos desde lo alto de los edificios y peleaba por defender a su familia.

A los once años su abuela le regaló su primer instrumento musical, una trompeta. Años después tomó el trombón como canal que le ayudaría a enseñar al mundo su talento al popularizar la salsa.

De su abuela tomó la influencia de cantar en español, aunque alguna vez grabó en inglés.

A los 17 años, se integró con Héctor Lavoe, gracias a la intervención de Johny Pacheco, creando una etapa musical exitosa entre 1967 y 1974. Formó parte de la agrupación Fania All-Stars, creada en 1968, integrada por los artistas del sello Fania Records, incluidos Willie, Lavoe, Celia Cruz y Ruben Blades, estos últimos buenos colaboradores del también compositor y actor en sus etapas más prolíficas en sus cincuenta y tres años de carrera.

Polifacético y comprometido

Willy Colón está orgulloso de nombrar sus influencias musicales que van desde el trompetista mexicano Rafael Méndez, quien ha dicho es su primer ídolo musical, hasta Miguel Aceves Mejía, Chico Buarque, Tito Puente, The Beatles, Elvis Presley o The Eagles.

En su música se ha interesado en incluir al mundo latino con una narrativa llena de testimonios políticos y sociales sobre la marginalidad y el prejuicio, sobre todo hacia los migrantes y la desigualdad. Esto lo ha llevado a recibir diversos reconocimientos, entre ellos ser considerado uno de los 100 hispanos más influyentes en Estados Unidos por parte de la revista Hispanic Business.

Es presidente de la Asociación de Artes Hispanos, miembro de la Fundación ProInmigrantes de la ONU y presidente de la Coalición Arthur Schomburg para un Mejor Nueva York. En 1995, Colón fue el primer Latino en ser parte de la directiva nacional de la American Society of Composers, Authors and Publishers (ASCAP) y en 2004 se le otorgó un Grammy Especial por su trayectoria y su contribución a la música.

Ha sido un duro crítico de Nicolás Maduro, actual presidente de Venezuela, y ha apoyado algunas campañas políticas de ese país en 2013, además es asesor del alcalde de Nueva York, Michael Bloomberg.

‘El malo del Bronx’ decidió probar suerte en la actuación en las películas Vigilante, dirigida por William Lustig (1982). Le siguieron The last Fight, It could happen to you, y también interpretó algunos papeles en telenovelas mexicanas, cuando se mudó a vivir a la Ciudad de México, como Demasiado corazón y Corazón partido.

Algunas de sus anécdotas las contó en su libro Barrio de guapos: The secret life of Willie Colón, que le tomó un trabajo de más de quince años. En este, cuenta su infancia y experiencias en más de cincuenta años de carrera. Como nieto de inmigrantes, da importancia a ciertos pasajes que lo formaron, como convivir con una nana panameña o tomar clases con un dominicano.

No te lo pierdas: