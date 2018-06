Minimizan contricantes ventaja de Santillana

Clemente Villalpando, candidato del PRI, aseguró que su campaña no se basa en sondeos

León.- Luego de la encuesta que publicó correo y que señala que Héctor López Santillana, candidato del PAN a la alcaldía leonesa, como elección consecutiva tiene una considerable ventaja contra sus contrincantes, los nominados a este cargo minimizaron

esta medición.

Por un lado, pese a que ocupa el segundo lugar en las preferencia electorales (de acuerdo a la encuesta) con 20.1 puntos, el candidato de la coalición ‘Juntos Haremos Historia’, Ernesto Oviedo Oviedo, se negó a dar un punto de vista respecto a la medición, ello de acuerdo a su equipo

de comunicación.

En tanto el ungido del Partido Revolucionario Institucional, Clemente Villalpando, comentó que su campaña no se basa en las encuestas que se ha publicado, sobre todo, porque si estás fueron pagadas, “habrá una cargada a favor de

quien las contrató”.

Dijo que no le interesa realizar encuestas para medir sus preferencias, aunque reconoció que va en segundo lugar junto con Morena.

“Nosotros no nos medimos porque no nos interesa, aparte de que preferimos destinar los recursos en cosas más productivas que en la rentabilidad electoral. No tienes que hacer una campaña en base a lo que midieron porque te das cuenta de los reactivos o la cantidad de encuestas que levantan y depende del lugar en donde lo hicieron. Después de que te enseñan el truco y dices: ¿para qué me mido? si de todas maneras ya sé que dependen de quien la contrate la van a mandar hacia ese lado”, desdeñó el abanderado tricolor.

