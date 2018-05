Minimiza Alcántara las recomendaciones

Puso en tela de juicio que el Municipio deba publicar esos datos en el portal de transparencia

Nayeli García

Irapuato.- “La recomendación es eso, una recomendación”, respondió el alcalde interino Francisco Xavier Alcántara Torres ante las 19 recomendaciones emitidas por Derechos Humanos al Municipio en el 2017 y que no se dieron a conocer a la ciudadanía como marca la Ley de Acceso a la Información Pública.

Correo puso en evidencia que el gobierno municipal de Irapuato no da a conocer las recomendaciones recibidas por parte de los órganos defensores de Derechos Humanos, sin embargo el alcalde interino, puso en duda que el gobierno tenga la obligación de subir esa información, pese a que él estuvo a cargo de la Secretaría del Ayuntamiento por casi dos años y medio y esta dependencia es la responsable tanto de la Unidad de Acceso a la Información como de enviar la información para alimentar la fracción 35, que contempla esta información.

De comprobar que tiene esa obligación dijo que subiría la información faltante; sin embargo al ser cuestionado sobre si las 19 recomendaciones emitidas el año pasado por la Procuraduría de los Derechos Humanos habían sido acatadas, dijo no todas, pues varias fueron rechazadas, sin especificar cuáles. “Recuerda tú que la recomendación es eso, una recomendación y pues nosotros tenemos algo que decir o qué hacer y si las tenemos que combatir las rechazamos”, comentó.

En el caso de la ex empleada del Taller municipal que fue despedida luego de que denunció acoso y hostigamiento sexual por parte del Fernando Pérez, preguntó “¿reparación de qué?”.

“Tiene que ser oído y vencido en un juicio y mientras no haya una imputación no se tiene que hacer reparación de nada”, comentó el alcalde interino al insistir que sólo son recomendaciones que se pueden o no cumplir. Este caso quedó registrado en el expediente 032/17-B y del que Correo dio cuenta, en el que una empleada denunció acoso y la falta de apoyo de las autoridades municipales, al considerar que sólo había sido una ‘treta’ de la trabajadora para evitar ser despedida ante el cierre inminente del Taller municipal.

Rechazo público

En marzo pasado, el alcalde con licencia Ricardo Ortiz Gutiérrez rechazó públicamente cumplir con dos de estas 19 recomendaciones, que contemplan el ofrecer disculpas públicas a los 41 detenidos durante los saqueos de enero del 2017, así como la disculpa a Cabildo Ciudadano, en aquella ocasión reconoció que la mayoría de las recomendaciones emitidas por Derechos Humanos no son realizadas al considerar que no hay razón de ser.

No envían información

Por su parte el encargado de despacho de la Unidad de Acceso a la Información, Fernando Martínez Saldívar, comprobó que efectivamente no había información en el portal de Transparencia y se dijo preocupado de que se dé la impresión de que se ‘oculta’ la información, pues señaló que ellos suben al portal la información que envían las diferentes dependencias municipales y esos datos no han llegado a la Unidad de Transparencia.

Sin embargo, no consideró una sanción para la dependencia o personal que está incumpliendo con la alimentación del portal, pues comentó que primero va a revisar la situación y pedir nuevamente los datos para subirlos al portal, mismo que es actualizado cada tres meses.