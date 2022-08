Las maniobras para rescate de mineros atrapados en una mina de Coahuila ya acumulan 183 horas, las autoridades señalaron que los trabajos continuarán…

Redacción

Coahuila.- El secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval González, informó que para rescatar a los 10 trabajadores que están atrapados en una mina de carbón en Sabina, Coahuila, hubo cuatro descensos del equipo de rescate en el pozo 3, a pesar de que no tiene los niveles óptimos.

Te puede interesar: Se adentran en mina de Coahuila para liberar a mineros atrapados

Lo anterior lo señaló durante la conferencia de prensa de presidente Andrés Manuel López Obrador, donde dijo que en los descensos se hicieron para detectar las condiciones que tenía el lugar.

“Se retiraron 13 polines de madera y 15 metros de manguera con estos trabajos, estos cuatro descensos que hicieron los rescatistas”.

En las actividades participó un equipo de buzos, quienes señalaron que las condiciones al interior de ese pozo no son óptimas, pues no tienen espacio para avanzar, no se tiene visibilidad.

PC niega el paro de labores de rescate

Por su parte, la Coordinadora Nacional de Protección Civil, Laura Velázquez Alzúa, señaló que las actividades para el recate de los mineros no se detendrá y no se ha detenido como se había mencionado.

“No nos vamos a ir de aquí hasta que rescatemos a nuestros 10 mineros”, afirmó.

Señaló que los trabajos, que ya acumulan 183 horas, ha sido continuo, por lo que se han llevado a cabo reuniones de coordinación para determinar las estrategias de bombeo, búsqueda y rescate de los mineros.

Agregó que las maniobras deben ser cuidadosas y, aunque “no hay ningún riesgo de colapso”, las condiciones sobre los niveles del pozo y de explosividad deben permitir la protección de los familiares de los trabajadores atrapados, así como de los rescatistas.

Lee también: Con dron y más bombas, esperan rescatar a mineros de Coahuila para el miércoles

Cabe señalar que en las labores participan la Sedena, elementos de la Marina, de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Petróleos de México (Pemex), la empresa minera Mimosa, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), así como voluntarios.

Más noticias:

MD