Militarización y desvaríos en el discurso

PERLA. Una cosa es que los legisladores del PAN muestren una postura partidizada y de cuestionamiento a la militarización en tanto, representa una parte del fracaso de la estrategia formulada por el presidente Andrés Manuel López Obrador en campaña cuando denostaba la intervención de la milicia que hoy glorifica y otra que esos mismos panistas digan lo contrario a lo que asegura el gobernador Diego Sinhue en la entidad.

TEXTUAL. “Bermúdez argumentó que en Guanajuato se ha demostrado que el apoyo militar no ha resultado efectivo, por lo que esta propuesta se debió posponer hasta enero del 2023, cuando el Presupuesto de Egresos de la Federación compruebe si ya se destinaron más recursos a las policías estatales y federales, ya que son claves para redirigir la estrategia de seguridad en beneficio de las y los ciudadanos”.

CONTEXTO. La pregunta es, si acaso, Erandi Bermúdez no ha escuchado al gobernador Diego Sinhue, agradecer la coordinación que hay con las fuerzas federales sin ninguna distinción.

REFERENCIAS. El mandatario estatal lo ha dicho no una sino varias veces a lo largo de este año. Ha agradecido la coordinación con el Ejército. Públicamente ha agradecido a los comandantes el trabajo e incluso a la propia delegación de la FGR que tiro por viaje, era criticada por sus antecesores.

LÍMITES. Eso no modifica la evaluación que tenemos sobre las fallas de la Federación. Tan solo es una mirada a la forma en que los diputados pueden torcer la realidad con tal de llevar agua a su molino.

A POSTERIORI. En lo que sí tiene razón Erandi Bermúdez es en la reflexión del porqué la intención de prolongar la presencia del ejército en las calles hasta 2028 que representa 2 terceras partes del sexenio siguiente.

FONDO. Es por ello que el debate sobre la militarización no es si las fuerzas armadas harán o no algo que hace varios años ya realizan sino el poder que siguen acumulando en tareas, presencia y facultades.

GANCHO. Y al mismo tiempo, la debilidad endémica de las policías estatales y municipales que parece, seguirán condenadas a la falta de un apoyo producto de una estrategia clara. En el Senado, la propuesta que sirvió de carnada para lograr los votos que quería Morena fue una bolsa de recursos que no se acerca a lo que se tenía en su momento en el Fortaseg.

MALA EJECUCIÓN. La apuesta a fortalecer la seguridad desde lo local parece una visión acertada del gobernador Diego Sinhue. Lo malo es que su voluntarismo, recursos y tenacidad en el discurso no han sido suficientes para que esas corporaciones se pongan a la altura.

COLOFÓN. Y si así les va a los estados que tienen claro el diagnóstico. Imagínese al resto.

LA DEL ESTRIBO…

A juzgar por sus palabras, el diputado coordinador del Verde Gerardo Fernández quedó deslumbrado por la decisión del presidente de la Junta de Gobierno, Luis Ernesto Ayala quien decidió no recurrir más el amparo de Amicus que reclamó ante tribunales presupuesto para la comunidad de la diversidad sexual.

“Agradecemos la disposición de todos y todas… y sobre todo a mi compañero y amigo diputado, Luis Ernesto Ayala desde la madurez y la grandeza política, el coordinador del grupo mayoritario permitió que se llegara a este acuerdo histórico”.

“Grandeza política”, dijo en tribuna. Vaya, vaya.

SERGIO CONTRERAS: 5 AÑOS EN LA DIRIGENCIA VERDE

Hace 5 años, Sergio Contreras tomó las riendas del partido Verde en Guanajuato, tras el matriarcado ejercido por Beatriz Manrique porque en sentido estricto, el líder estatal era el doctor Carlos Chacón.

Contreras asumió un partido que estaba en las postrimerías de la alianza con el PRI. Un año antes había concluido el trienio de Bárbara Botello que había llevado a la ruptura a quienes se habían coaligado en 2012.

El Verde Guanajuato se había acostumbrado a volar solo en Guanajuato a contrapelo de las posturas que en lo nacional tenía el tucán como simple satélite del tricolor.

Estaban echados para adelante y afinaban su apuesta para volar solos, sin el PRI y no veían ni de cerca como amenaza a Morena en Guanajuato. Aún más, en ese momento despotricaban contra el partido de Andrés Manuel López Obrador. Soñaban con ganar León sin el concurso de otras siglas partidistas.

“Creo que la política no debe de reinventarse, solamente debemos replantear los principios de los partidos políticos, nos debemos convertir en verdaderas plataformas, los partidos políticos somos esta plataforma en beneficio de los guanajuatenses” decía Contreras hace 4 años en su toma de posesión.

No imaginaba el exdiputado y exregidor leonés que la irrupción de Morena iba a afectar al Verde. Pero más allá de eso, que lo convertiría en su aliado en lo nacional, con efectos en lo local.

Y es que, el papel del PRI nunca puso contra las cuerdas al Verde como ahora sí lo hace Morena en Guanajuato. Entre 2006 y 2015 el Verde pudo promoverse entre el electorado guanajuatense como una opción distinta al PRI pero ahora, las cosas se han modificado porque Morena y la figura de López Obrador ha absorbido a los del tucán que han visto disminuir su votación.

Sus adversarios políticos han promovido con éxito la imagen de satélite de la 4T de modo que el 2024, se plantea como un proceso electoral en el que, más por resignación que pragmatismo, el Verde pueda ir con Morena o al menos, ya no quepa más su deseo de volar solos.

Contreras ya fue candidato a alcalde 2 veces. En 2018 sufrió un golpe de realidad porque sus asesores les vendieron espejitos con la idea de que podía ganar y en este 2021, el resultado fue peor porque Movimiento Ciudadano los mandó al cuarto lugar y los dejó sin al menos un regidor que habían tenido en las últimas 4 elecciones.

Morena se convirtió, con todo y sus contradicciones en la segunda fuerza política y oh paradojas, la lideresa histórica del tucán en Guanajuato, Beatriz Manrique forma parte del gabinete del gobernador poblano Miguel Barbosa.

Quiere navegar a contracorriente de lo que dictan las apuestas de su partido en lo nacional que es comparsa del morenismo.

LA RENUNCIA DE TATIANA O, NO ARREGLES NO QUE NO ESTÁ DESCOMPUESTO

Vaya que tomó por sorpresa al presidente de Concamin, el leonés José Antonio Abugaber Andonie el anuncio dado a conocer en la mañanera de la renuncia de Tatiana Clouthier a la secretaría de Economía.

“Sorprendido, intranquilo y preocupado”, se definió el empresario zapatero quien habló maravillas de la ahora exfuncionaria federal. Un sentir que parece sincero y no la mera declaración políticamente correcta que se suele dar en estos casos.

Un poco más reservado pero en el mismo tenor, se pronunció el gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo quien se cuida de no patear el pesebre de la 4T.

Incomprensible la renuncia por donde quiera que se le vea. Las formas, las palabras y las actitudes que se vieron en la despedida en Palacio Nacional dejan claro que fue una decisión de Clouthier que no simpatizó al presidente quien no pudo ocultar su desazón frente a cámaras y micrófonos.

Quedará para la posteridad esa imagen del abrazo que quiso dar la política regiomontana que el presidente rechazó de forma poco sutil. La política y el periodismo siempre dan oportunidades para completar la historia o aclarar puntos oscuros.

¿Qué fue lo que motivó la salida de una funcionaria que daba equilibrio a los extravíos del gobierno federal?

Por lo pronto, el pato lo pagan la certidumbre y buena imagen que proporcionaba una figura del perfil de Tatiana que, según los empresarios supo aprender sobre la marcha, la fórmula para sintonizar con los líderes empresariales.

Una de las acciones más elogiadas por los líderes empresariales tras atajar la sorpresiva renuncia fue la apuesta para diseñar una política industrial, gran pendiente de los gobiernos mexicanos en los últimos sexenios.

El cuestionamiento es además al momento de la renuncia justo cuando se renegocia el T-Mec con Estados Unidos y Canadá.

El gran temor de los líderes empresariales ahora es que pueda llegar al relevo algún personaje del ala dura de la 4T justo porque reconocían en Tatiana Clouthier a una interlocutora moderada.

El gobierno federal comienza a escribir una nueva historia en una coyuntura delicada para nuestra economía. Los jerarcas empresariales ruegan que del azoro de la renuncia no pasen a la decepción del relevo.

