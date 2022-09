La alcaldesa consideró negativa la propuesta que se analiza en el congreso de la Unión para la militarización de la Guardia Nacional

Nancy Venegas

Irapuato.- Para la alcaldesa Lorena Alfaro, la seguridad es una responsabilidad civil y no militar. Insistió en que los 3 niveles de gobierno deben cumplir esta responsabilidad desde el ámbito de sus facultades.

Ante la propuesta que se analiza en el congreso de la Unión para que los efectivos de la Guardia Nacional se agreguen a las filas del Ejército, la presidenta municipal consideró que la seguridad es una responsabilidad civil.

“En este tema yo considero que debido a los índices de violencia que se siguen viviendo en el país es importante fortalecer todos los cuerpos que puedan coadyuvar a la seguridad. No debemos perder de vista que nuestra función como autoridades federales, estatales y municipales en materia de seguridad debe ser desde la parte civil y no militar. En ese sentido se requiere en estos momentos la coordinación de todos más no estar haciendo funciones que no se competen. Entonces vamos a ver qué pasa con todo este análisis. Todo esta dinámica que hay en torno a este tema y que compete al Congreso Federal pero por supuesto nosotros estaremos muy atento porque somos mexicanos y nos interesa que al país le vaya bien”, sostuvo Alfaro García.

Foto: Eduardo Ortega

Coordinación es lo más importante: SSC

El secretario de Seguridad Ciudadana, Ricardo Bevanides Hernández, comentó que mientras continúen las acciones y estrategias coordinadas con las corporaciones federales y estatales de seguridad, los cambios a nivel interno no afectarán.

“Lo único que hemos tenido de ellos es un apoyo muy importante yo aplaudo que siempre nos estén apoyando. Sobre todo, aquí tenemos que tener un trabajo coordinado. No solamente con ellos sino con las Fuerzas del Estado, la Fiscalía que también trabajamos de manera muy puntual fuerzas del Estado. Ahí prácticamente todos los días nos comunicamos en una estrategia de inteligencia, para mí en lo particular como secretario de Seguridad Ciudadana es muy importante la coordinación y lo agradezco”.

Sobre el nombramiento del General Felipe Andrade Medina como comandante de la 12/a Brigada de Policía Militar, coordinador de la Guardia Nacional en Guanajuato, Benavides Hernández, insistió en que la coordinación será fundamental en las tareas para inhibir los delitos.

Foto: Eduardo Ortega

Municipio sin reserva territorial para 2ª base de Guardia Nacional

La alcaldesa Lorena Alfaro, señaló que atendieron la petición de la Guardia Nacional de un predio de 10 hectáreas para instalar la segunda base en la ciudad de la corporación. Pero por el momento el Municipio no cuenta con una reserva donar el terreno que se requiere.

“En la administración pasada justo en la zona del Copal hubo la donación de un terreno. Nosotros tendremos toda la apertura, pero también ya les hemos notificado que en este momento no contamos con el espacio disponible. Al menos en el patrimonio que tiene al Ayuntamiento. Estamos con toda esa apertura hemos buscado algunos vínculos incluso con particulares que han manifestado la intención de hacer esta aportación y seguiremos coadyuvando en ese sentido”.

