Miles se quedan sin empleo

Celaya

Alrededor de una treintena de negocios de diversos giros han sido afectados por las extorsiones en Celaya, desde aquellos donde se generan grandes ingresos hasta establecimientos reconocidos que cuentan con una alta tradición.

El caso más emblemático y que más consternó a los celayenses fue el cierre de la agencia Ford Montes, que dejó en el desempleo a sus 85 trabajadores, tras casi 40 años de servicio. Un grupo de delincuentes rafagueó sus instalaciones el 19 de septiembre, y a raíz de ese ataque sus propietarios optaron por cerrar, hace una semana.

Otro ejemplo es el Bar La Panamericana, que tenía más de 80 años funcionando cuando cerró por el asedio de los extorsionadores.

Tacos El Herradero, también con varias décadas de servicio, y otros locales de la Plaza del Quinto Sol, del Barrio de la Resurrección y de la calle Insurgentes, corrieron la misma suerte.

Los negocios que fueron baleados en julio siguen sin abrir, incluso dos lotes de compra y venta de autos ubicados en el Eje Manuel J. Clouthier, hoy están en renta.

Duele crisis a empresarios

El presidente del Círculo de Empresarios, Jorge Rincón Maldonado, dijo que se desconoce el número exacto de cuántos negocios han cerrado por ser víctimas de la extorsión, pero es una realidad que existe y que no todos los comerciantes se animan a denunciar.

El presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Jesús Torres Ramos, aprovechó la visita del gobernador a inicios de septiembre para expresarle su preocupación por la gran cantidad de negocios que han tenido que cerrar y por las personas que se han tenido que ir de Celaya.

“Existen negocios que están en crisis, están cerrando sus puertas, dejando desempleados. Después de tanto esfuerzo para la creación de empleos, estos empresarios, está gente que vive en sus casas, que está intranquila. No es justo que se tenga que ir de la ciudad, no es justo que la gente deje su negocio, no por falta de planeación, estrategia, ni mal decisión, sino que sea por algo ajeno”, expresó.

Aunque la Fiscalía General del Estado el 16 de septiembre anunció la desarticulación de una banda de extorsionadores, eso no regresó la paz a la mayoría de los comerciantes, vendedores y empresarios, pues continúan cerrados sus locales y comercios.

Comentarios

Comentarios