Celaya.- Se espera que lleguen más de 70 mil personas a la ermita dedicada a San Judas Tadeo en la comunidad La Concepción el próximo 28 de octubre –fecha en que se celebra a su Santo Patrono-, sin embargo por la pandemia del Covid-19 y las obras de rehabilitación que se hacen en la carretera Celaya-Comonfort se prohibirá la instalación de comerciantes semi fijos y ambulantes.

Y es que cada año llegan miles de personas caminando, en coche o en peregrinación desde la zona urbana de Celaya y de municipios aledaños a visitar a San Judas Tadeo, pero en esta ocasión la travesía será peligrosa debido a que sólo está habilitado un sentido de la carretera ya que en el lado opuesto se están realizando obras de rehabilitación del pavimento, por lo que sería complicado que se coloquen los vendedores a la orilla del camino, tal como lo han hecho en años pasados.

El año pasado se les prohibió a los comerciantes instalarse por la contingencia sanitaria, pero este año se suman las obras de rehabilitación de la carretera.

Este jueves se reunió personal de Protección Civil, Tránsito y Policía Vial, Policía Municipal y Fiscalización, con el organizador de la festividad y dueño de la ermita, Juan Rafael Urbina, para organizar el operativo que se llevará a cabo el jueves de la siguiente semana, que es cuando se festeja en grande a San Judas Tadeo.

El director de Fiscalización, Salvador Martínez Abud, informó que se acordó no permitir la instalación de comerciantes y que los elementos de las diferentes direcciones que participarán en los operativos apoyen en mover a los ambulantes, pues mientras que los inspectores realizan recorridos aprovechan los vendedores para colocarse y vender sin permiso.

“No hay condiciones para que se instalen los comerciantes, junto con Protección Civil, sector salud y policía municipal, así como con tránsito, la Dirección de Fiscalización acordamos que no es viable, no hay condiciones por el tema de pandemia y por el tema de remodelación a la infraestructura en la carretera, por ello y privilegiando la seguridad de todos no se permitirá la instalación”, señaló el funcionario.

Martínez Abud, destacó que no se puede prohibir que se realice el evento, por lo que se optó por establecer los operativos correspondientes para salvaguardar la seguridad de los devotos que asistan a la festividad.

Cabe aclarar que el año pasado, las autoridades municipales solicitaron a la población no acudir a la ermita de San Judas Tadeo y no participar en eventos religiosos que aglomeren gran cantidad de personas debido al riesgo de contagio de coronavirus, pero las personas no atendieron el llamado.

En el 2020 y aun cuando se presentaba un pico alto de contagios de Covid-19, asistieron alrededor de 50 mil personas a esta festividad, mientras que en años pasados llegaban más de 100 mil devotos.

Respecto a las personas que regalan comida y que se estacionan en la orilla de la carretera para ofrecer alimentos a quienes llegan caminando a ver a San Judas Tadeo, el Director de Fiscalización, señaló que se adecuará un espacio especial para que se efectúe esta actividad.

“No podemos evitar esa práctica porque es una tradición, es una costumbre, no es comercio, pero sí tenemos que redireccionar asignando espacios que puedan cumplir con la seguridad que se requiere”, manifestó.

Destacó que líderes de dos uniones se acercaron a él en días pasados para exponer la crisis económica que han vivido a raíz de la pandemia y por ello solicitaron permiso para instalarse, sin embargo se les negó.

“Nos pidieron que sensibilicemos y seamos conscientes de la necesidad que tienen de desempeñar su actividad, pero les he dicho a todos ellos que no podemos sobrepasar por su propia seguridad, ahorita la situación de la pandemia, más la remodelación de la infraestructura, definitivamente no da y todavía vamos a tener que batallar con el tema del ambulantaje”, afirmó Salvador Martínez Abud.

Una tradición que reúne miles de devotos

Cada 28 de octubre llegan miles de personas a la ermita dedicada a San Judas Tadeo en la comunidad “La Concha” para festejar en grande, honrar y agradecer los favores recibidos por el Santo de las causas difíciles, imposibles o desesperadas.

El dueño de la ermita, Juan Rafael Urbina, platicó que la festividad se llevará a cabo “siguiendo los protocolos sanitarios”, se realizarán filtros para acercarse al santo, se exigirá el uso de cubre bocas, se regalará gel y se intentará guardar la sana distancia.

Cabe aclarar que cada día de fiesta, se genera un fuerte congestionamiento vehicular en la carretera Celaya-San Miguel de Allende en el tramo de Celaya a Comonfort, pues la capilla está ubicada en el kilómetro 7 de esta arteria vial y en la actualidad se están realizando trabajos de rehabilitación del pavimento.

Los devotos que asisten a venerar al patrono de las causas difíciles o imposibles, son provenientes en un mayor número de Celaya, pero también acuden de Cortazar, Villagrán, Juventino Rosas, Comonfort, Tarimoro, Apaseo el Alto, Apaseo el Grande, San Miguel de Allende, entre otros estados de la República.

También cada día 28 de mes, asisten personas a cumplir con alguna manda o simplemente por tradición visitan a San Judas Tadeo.

Se espera que este año sea mayor la cantidad de personas que asistan a la festividad, pues una gran parte de la población ya está vacunada y han disminuido los contagios de Covid-19.

