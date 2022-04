Claudia levantó las denuncias y pide que se implemente la Alerta Amber por Mikino, desaparecido en Salamanca, pero la FGE ha pedido esperar pues “es su padre”

Cuca Domínguez

Salamanca.- Claudia Cano Meneses denunció a su ex pareja de doble nacionalidad japonés-coreano por sustraer al hijo de ambos. La última vez que vio a Mikinoo de edad 5 años, fue el miércoles al medio día. Desde entonces no ha tenido comunicación con ellos.

La mujer dijo que ha interpuesto todas las denuncias correspondientes y exige se implemente la Alerta Amber, luego de que teme por la seguridad de su hijo, sin embargo, las autoridades de la Fiscalía le han pedido que espere, “porque es su padre”.

Además pide la intervención de las embajadas de Corea Y Japón en México, así como de la cancillería mexicana, para que intercedan y se impida la salida del menor del país.

“El padre del menor, quien usa dos nombres, Wook Boo Lee para Corea e Iwuamoto ikuo para Japón, tiene recursos y llegó a decir que con dinero todo se puede”, señala el cartel de búsqueda, por esto, la denunciante teme por la integridad de su menor hijo.

Se separaron por maltratos

Mikino, desaparecido en Salamanca y su padre, quien se lo habría llevado

Narró que se casó con el extranjero luego de conocerlo en Salamanca, cuando este era empleado de una armadora automotriz y aquí tuvieron a su hijo, pero a los 3 meses de nacido viajaron a Japón. Ahí, los maltratos a los que fue sometida, la hicieron pedir apoyo a la embajada de México en Japón. Así pudo regresar a México y más tarde divorciarse.

A pesar de ello, se llegó al acuerdo de que el padre pudiera viajar a México a visitar a su hijo. En varias ocasiones así lo hizo, sin dar problemas.

Esta última vez, llegó el 28 de noviembre y hasta el 6 de abril de hospedó en la casa de su ex pareja.

Teme que se lo lleve de Salamanca a otro país

Sin embargo, este miércoles 6 de abril, su expareja le informó que cuando el menor saliera del preescolar se lo iba a llevar a comer comida china. La mujer aceptó puesto que trabaja. Pero con el paso de las horas, la mujer se alertó al ver que no llegaba su hijo, ni su ex marido, por ello decidió denunciar.

“Lo último que supe de ellos fue cuando mi hijo me mandó un mensaje de audio del teléfono de su papá, donde me dijo, mamá voy ir a Japón por 3 días, y a partir de ahí, ya nada he vuelto a saber”, dijo la denunciante.

Este jueves inició una cruzada para encontrar a su hijo, pegó hojas con sus datos para encontrar al pequeño Mikino. Espera que alguien le llame y le ayude a localizarlo.

Finalmente, reiteró el llamado a las autoridades para que el menor se restituido con ella.

