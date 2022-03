Miguel Márquez

PUERTA GIRATORIA. El exgobernador Miguel Márquez estaría feliz con la actual legislatura local que ayer avaló en la comisión de Gobernación una iniciativa que incorpora al catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa el de la extorsión.

UNO MÁS. Se trata de una iniciativa polémica porque incluso dentro del PAN habrá quienes no estén muy de acuerdo en engordar la nómina de delitos con ese perfil.

CON LA MISMA MONEDA. Pero por principio de cuentas hay que decir que apenas es un buen deseo porque la iniciativa se aprobará en el pleno del congreso local pero es en el federal en donde se puede convertir en ley y ahí sí, frente a Morena y sus aliados, se ve más que complicado. Es cuando el PAN se topa con pared y le hacen la que aplica aquí en Guanajuato.

PARADOJAS. Hay también un flanco interesante de discusión. El gobierno de Diego Sinhue Rodríguez Vallejo quiere construir otra cárcel y está en proceso de traslado de reos por delitos federales o de alta peligrosidad. Mientras eso ocurre, desde León, llega la iniciativa para castigar con cárcel a quienes conduzcan en estado de ebriedad y los panistas en el Congreso local, quieren que los extorsionadores sigan su proceso en la cárcel.

EL RIESGO. Hay argumentos atendibles para llevar a esas propuestas a buen puerto. El punto es que a ese paso, las cárceles no van a alcanzar para todos los que ameriten prisión preventiva por delitos que hoy no están en ese catálogo.

LA DEL ESTRIBO…

Y ya que citamos a Sánchez castellanos, el síndico panista escribió el pasado viernes en su artículo semanal en un diario leonés en tercera persona, algo que parece describir su situación personal.

“Denunciar la corrupción tiene consecuencias cuando debería ser algo que se le facilitara al ciudadano, pues no solo se trata de hacer una llamada anónima para cumplir y quedarse confiado en que a partir de ahí, las autoridades harán su trabajo. No, hoy en día, denunciar presuntos actos de corrupción, significa personalizar, redactar y presentar escritos y pruebas ante las autoridades, ganarse enemigos de inmediato y presentarse a audiencias conjuntamente con la parte acusada y finalmente enfrentarse a que, por cuestiones legalistas, no haya sancionados”.

Es solo un párrafo del artículo en el que el síndico panista exhibe su decepción del sistema de combate a la corrupción en Guanajuato. Parece estar narrando su situación personal en la denuncia del descuento al Club Campestre y la desafectación de un predio en refugio del Campestre.

“… que por cuestiones legalistas, no haya sancionados”, escribió. Guarde esa frase por favor.

LOS SUEÑOS DE LA MESA CIUDADANA

Que tiempos aquellos de la Mesa de Seguridad de León que podía reunir en un solo evento, al entonces alcalde Héctor López y al secretario de Seguridad del estado Alvar Cabeza de Vaca y apostaba por nuevos proyectos y estilos de comunicación.

Hace 5 años, la ahora titular del Observatorio Ciudadano de León (OCL) Rocío navega, ofrecía un mensaje en un evento abierto. Se incubaba el proyecto a través del Fideicomiso de Seguridad para echar a andar el proyecto de proximidad de la policía.

Hablaba de un Modelo de gestión social que estará atendiendo a la violencia familiar, las adicciones y la creación de un modelo de colonia con participación ciudadana

“La apuesta es a ser un ejemplo, un referente de colonia segura para nuestra ciudad y estamos apostándole como un sueño de la Mesa a ser un referente a nivel nacional en estas decisiones y a través de estos proyectos “

Naveja también hablaba de la creación de la Dirección de capital Humano y Desarrollo Policial y la Unidad de Inteligencia en Seguridad.

A 5 años de distancia, aquellos buenos deseos se truncaron por lo menos en la apuesta desde la Mesa que perdió gas en la medida que el entonces secretario Luis Enrique Ramírez Saldaña que abanderaba ese proyecto como funcionario y el brazo operativo desde la parte de agrupaciones civiles Bernardo León, se desinflaron.

Hoy, la Mesa de Seguridad ha perdido fuerza como interlocutor ante el Municipio y ni qué decir en el estado. Hoy es impensable un encuentro así, que incluya a Alvar Cabeza de Vaca y Alejandra Gutiérrez para escuchar esas peticiones ciudadanas

En algún momento, el gobernador Diego Sinhue Rodríguez cuestionó el origen y la calidad como interlocutor del Observatorio de Ciudadano de León que en aquel momento era encabezada por Luis Alberto Ramos (qepd).

Una muestra clara de la forma en que la escucha a la participación ciudadana, así fuese selectiva ha perdido fuerza y empaque en Guanajuato y en León.

O dicho de otra manera, el gobierno puede filtrar de mejor forma esa participación para no ser vapuleado como solía ocurrir en esos tiempos. Eche usted un vistazo a las agrupaciones civiles y su relación con los gobiernos estatal y municipales para ver la calidad de los contrapesos.

Ya sea porque se fueron los funcionarios que empujaban la estrategia original y ahora los nuevos llegaron con otra filosofía, el perfil crítico baja la guardia y entonces las autoridades pueden navegar en aguas mucho más tranquilas.

TOÑO MORFÍN A SAPAL; EL CLUB DE TOBI, MANDA

Ayer circuló la versión de que Antonio Morfín Villalpando, uno de los personajes de la sociedad civil en León que debe estar en el top con mayores presencias en consejos ciudadanos en León, sería nuevamente no solamente consejero de Sapal sino presidente de uno de los organismos considerados, “joya de la corona” en paramunicipales en la ciudad.

Habrá que esperar a los hechos consumados y preguntar, si se da el caso, cómo es que los empresarios que lo avalan, la Coparmex que lo cobija y la propia alcaldesa Alejandra Gutiérrez Campos, podría justificar que la verdadera participación ciudadana sale con banderas desplegadas y no hay un monopolio de los mismos de siempre en este tipo de consejos.

Morfín cumplirá 9 años como consejero de Sapal. Ya lo fue durante 6 años por parte de Coparmex y ahora lo sería por parte del Implan.

En alguna ocasión, el ahora síndico panista, Arturo Sánchez Castellanos escribió qué hay pecados en Guanajuato que podrían provocar que Morena y la 4T, se convirtieran en opción en un territorio habitualmente hostil para ellos. Fue uno de los argumentos que utilizó para hacer las denuncias ante la Contraloría municipal que hoy tienen en el banquillo a 2 ex directores de la administración de Héctor López Santillana.

La realidad es que ese bloque empresarial en León en donde se encuentran aquellos que son omnipresentes en los consejos ciudadanos y que no se conforman con una presencia esporádica sino que van de uno a otro, a veces incluso, con formas poco recomendables, quedan con poca autoridad moral para recriminar la embestida de Andrés Manuel López Obrador a la participación ciudadana y las agrupaciones civiles.

Hace 3 años, Jorge Ramírez llegó como propuesta de la Universidad Tecnológica de León; recientemente le comenté aquí que Juan Ignacio Martín había llegado por una fantasmal agrupación. Ahora, Morfín lo hará por una nueva instancia, conocida, sí pero que lo llevaría a una cadena de 3 trienios en un mismo consejo.

No es un hecho consumado que vaya a ser presidente pero por lo pronto, Morfín se beneficia de una reforma al reglamento de Sapal que da un asiento al Implan y de la designación del consejo de él como su representante. Parece que todo se pensó en su beneficio aunque no haya sido así.

Y siendo Coparmex una de las agrupaciones más críticas del presidente López Obrador (con argumentos de peso y válidos) del autoritarismo y de la embestida a la participación ciudadana, en lo local no hay muchas razones hoy para desmentir los cuestionamientos presidenciales.

Es cierto que sería ingenuo pensar que la participación ciudadana no tiene un grado de elitismo en cualquier lugar de este país. La pregunta es si son las mismas corporaciones las que tienen el privilegio de proponer, por qué no distribuyen las propuestas en su gremio y no son los mismos de siempre.

Que unos cuántos sean los que ostenten siempre el privilegio de mandar y gobernar los consejos más cotizados es exactamente lo opuesto a la democracia participativa. Con qué sustento moral, se cuestiona el autoritarismo en la 4T si a lo único que asistimos a una guerra de privilegiados mientras nadie quiere renunciar a lo que cree que es suyo y de nadie más.

Malos estos tiempos en los que nadie puede arrojar la primera piedra.

