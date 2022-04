Miguel Márquez

CIFRAS. ¿Será casualidad que los municipios del Rincón sean los de menor participación en la jornada de revocación de mandato? De manera concreta, Purísima, tierra natal del exgobernador Miguel Márquez apenas superó el 3.7% y hacia arriba, San Francisco del Rincón con el doble.

CHIQUILLADA EN EL TOP. Después de Salamanca son 16 lugares con puros municipios medianos y pequeños. Si acaso, Salvatierra, Valle de Santiago y Uriangato destacan y luego en los lugares 17 y 18 están Silao y Celaya.

LOS DE ABAJO. León aparece hasta el lugar 35 en porcentaje de votación mientras que Irapuato está en el lugar 25. Estos son los datos con los que la segunda fuerza política en el estado comienza a trabajar de cara a 2024.

PARA LA TRIBUNA. Una cosa es que el presidente por fin se sienta ganador en Guanajuato y otra muy distinta que el trabajo ofrezca en realidad argumentos para soñar con cosas importantes en 2024.

EN ESTA ESQUINA. Por eso la reflexión es abstraernos del triunfalismo de unos y otros que no es más que propaganda para sus fans más empedernidos. Los panistas hoy deben entender que ya no es este el santuario del antilopezobradorismo y que los cuestionados programas asistenciales ya surten su efecto.

EN LA OTRA. Que no pueden dormir en sus laureles y en la soberbia de que éste será bastión por los siglos de los siglos; mientras que del lado morenista, tendrán que reconocer que las fisuras cuando se es oposición solo alimentan el encono y hacen que la cuesta para levantarse y dar la pelea sea más compleja de lo que se esperaba.

LECCIONES. Aunque hoy se respira una calma chicha, prevalecen las patadas debajo de la mesa y los golpes bajos entre los liderazgos. No hay un proyecto de partido sino intereses de grupo y de tribu para ganar la mayor tajada del pastel en 2024. Falta todavía mucho para que las decisiones se consoliden, pero si no quieren convertirse en un remedo del PRI que no deja de pelear por migajas, seguirán navegando en la grisura cuando no en la mediocridad por mucho tiempo.

LA DEL ESTRIBO…

Como si fueran santos peregrinos, los panistas que ya llevaban sleeping a San Lázaro antenoche, se tuvieron que retornar pero no tristes ni desconsolados aunque tuvieron que abortar la misión luego de que la mayoría de Morena decidió aplazar la sesión para el próximo domingo en la que se discutirá la reforma eléctrica.

El diputado federal del PAN Jorge Espadas Galván ya dijo que no descarta que la mayoría de Morena y sus aliados hayan pospuesto para el domingo la discusión de la reforma eléctrica para lanzar los clásicos “cañonazos” a diputados de la coalición Va por México en un intento desesperado por sacar adelante la iniciativa presidencial.

Pero como se sabe, la aduana no es nada sencilla. Si van los 500 diputados federales que integran el Congreso local, Morena requiere comprar, cooptar o convencer a 57 de diversas fracciones lo cual no es nada sencillo.

Así que, a menos que suceda algo escandoloso, la oposición se aprestaría a picarle el orgullo a la 4T con una de las reformas estelares del presidente. No vaya a ser que el Domingo de Resurrección sea para las huestes morenistas cuyos afanes están al borde de las 3 caídas.

A UN SEXENIO DE IMPULSO: ¿JESÚS OVIEDO PODRÁ SOÑAR?

Hay una realidad irrefutable: los últimos 2 candidatos a gobernador del PAN que luego se convirtieron en mandatarios: Miguel Márquez Márquez y Diego Sinhue Rodríguez Vallejo que por estas fechas se convertían en noticias en la década pasada.

Hace exactamente 6 años, 2 años antes de las campañas electorales por la gubernatura, Miguel Márquez anunciaba el lanzamiento de su proyecto Impulso Social que sería la cuna del destape posterior de Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, su delfín y actual mandatario estatal.

Hace 12 años, en marzo de 2010, Miguel Márquez era nombrado secretario de Desarrollo Social por Juan Manuel Oliva, también 2 años antes de las campañas electorales.

Miguel Márquez ya estaba perfilado como el delfín de Juan Manuel Oliva pero Diego Sinhué no llegaba con el mismo perfil. El propio Márquez, no dejaba claro entonces quien era su favorito para el 2018 sobre todo porque Diego Sinhue venía de haber sido rescatado como frustrado candidato oficialista a alcalde de León.

Diego Sihue llegaba a un gabinete y no se le ubicaba fácilmente como prospecto. Los 2 últimos candidatos a gobernadores del PAN surgieron de Desarrollo Social, algo que no se veía viable hace un año en el gabinete actual con Gerardo Morales Moncada.

Pero con el relevo en el cargo tras las elecciones de 2021 y el arribo del excoordinador de la bancada azul en el Congreso local Jesús Oviedo Herrera las cosas han cambiado.

Aun sin ser un político carismático ni mucho menos protagónico, Jesús Oviedo justamente se vuelve una opción para el 2024 porque ha llegado con un estilo sobrio y discreto a ocupar el cargo.

Y este tipo de personajes se vuelven una opción interesante en la lógica del dedazo que opera hoy en el PAN porque en la línea de competencia están 2 mujeres como Libia Dennise García y Alejandra Gutiérrez que gustan muchísimo más de los reflectores.

Por eso, Oviedo Herrera puede abrigar esas opciones de colarse. En el PAN, hoy parece operar la vieja máxima priista de que el que se mueve no sale en la foto.

LOS SALDOS PARA EL FUTURISMO EN MORENA

Más allá de la euforia real o ficticia y del discurso triunfalista del morenismo en el fin de semana de la votación por la revocación de mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador, hay saldos internos que solo ellos litigan en su pequeño universo partidista.

Se trata de la operación política para llevar a las urnas a la mayor cantidad de ciudadanos posible y en ese contexto, los que celebran a todo tren son los Prieto, dónde gobierna César el más joven de la familia que puede presumir que en Salamanca se logró la votación más nutrida de todo el estado.

En efecto, no solo se alcanzó el 14% según cifras oficiales de la participación del padrón electoral en el distrito 8, que incluye a este munipio sino que la inmensa mayoría lo hicieron por el “que siga”, más de un 94% como no ocurrió en ningún otro de los distritos.

Este porcentaje de participación es el doble por ejemplo de lo que se registró en los distritos de León donde el promedio fue de 7 puntos porcentuales y en donde el respaldo del total de los participantes “apenas alcanzó” el 90% y el rechazo cercano a los 10 puntos.

Hay una publicación que circula en las redes morenistas que refleja el porcentaje de participación en Salamanca, Celaya, Irapuato y León y destaca que el primer municipio es el corazón de este partido en Guanajuato.

En Morena hoy se habla de 3 bloques fundamentalmente que suspiran por el 2024: uno empujado por el propio Ernesto Prieto; otro por el discretísimo delegado de programas del Bienestar, Mauricio Hernández Núñez y un tercero que empuja el ya declarado suspirante, Ricardo Sheffield Padilla.

Hernández Núñez es la antítesis de Sheffield Padilla quien no pierde ocasión para decir que quiere y que si López Obrador lo intentó 3 veces, porqué él no puede hacerlo.

El procurador Federal del Consumidor fue el organizador de aquella visita del secretario de Gobernación Adán Augusto López y la secretaria de Seguridad federal Rosa Icela Rodríguez a Silao que formó parte de la gira del gabinete federal para empujar a las huestes morenistas.

Hay quienes afirman que a Sheffield Padilla le correspondía operar León que sigue siendo territorio comanche para el morenismo. Otros, juran y perjuran que entre la dirigencia y el superdelegado tenían la operación de facto para la jornada.

No olvidar que ya ha habido embestidas para tumbar al delegado Hernández Núñez y que en su momento, Sheffield vivió complicaciones para consolidar su candidatura por la camisa de fuerza que le impusieron en la pasada elección de 2021.

Esas disputas internas tan propias de Morena volverán a darse a vuelta de unos meses.

En el caso de la familia Prieto, el presunto apadrinado sería Ernesto papá, personaje cercano al presidente aunque falta mucho todavía para esa cita y hay otras visiones que apuestan a una figura renovada y fresca que hoy no se ve en el horizonte en el morenismo.

