Miguel Bosé en la mira del fisco español

El artista aparece en el listado con una deuda de 1.8 millones de euros, contrastando con sus declaraciones sobre su apoyo al pago de impuestos

Agencias

CDMX.- La inclusión del cantante Miguel Bosé en la lista de los grandes morosos de Hacienda ha sido una de las principales sorpresas del listado de este año. La Agencia Tributaria ha publicado este jueves la relación anual de personas físicas o jurídicas que adeudan más de un millón de euros al erario público.

El artista ha aparecido por primera vez en la lista con una deuda de 1 869 096 euros a Hacienda. Un hecho que contrasta con las distintas declaraciones realizadas en los últimos años por el propio Bosé.

En 2014, el cantante fue entrevistado por el suplemento SModa del diario ‘El País‘. El titular era clarividente: “Habría que cuestionar cómo pagamos impuestos”. Es más, Bosé hacía la siguiente afirmación: “Esta España no es la que yo quiero. Me llevan los demonios. Con todos los impuestos que he pagado, que son muchísimos”, a lo que añadía que “esto lo hemos financiado todos”.

Aunque el cantante veía con buenos ojos el pago de impuestos, afirmaba que: “los que tenemos privilegios, como yo, y vemos que con nuestros impuestos se está ayudando a quien no tiene (…) y de repente, llegan unos mangantes y, en muy poco tiempo, te quitan los derechos y se dedican a robar”.

“Esto hay que pararlo. Basta ya. Y encima van de patriotas”, añadía.

Estas razones le llevaban a cuestionar el mismo pago de impuestos: “Yo, para que no los roben otros, prefiero autopignorármelos y cuando vea que la cosa ha cambiado, devolverlos con intereses y con IVA”, dijo.

Pide cambio

Al término de la entrevista, Bosé fue más allá y pidió una reforma de la Constitución, ya que consideraba que “el primer encabezado debería decir: ‘el dinero público es sagrado. Quien lo toque o se lo lleve, lo devuelva con multa, cárcel y exclusión de profesión’. ¡Y no me tires más de la lengua!”.

“Lo que nunca perdonaré a Rajoy y su Gobierno es haber privatizado todo lo que con nuestros impuestos habíamos conseguido que fuese justamente repartido en la sociedad”, afirmó en otras declaraciones de 2017, cuando también definió los servicios públicos como los “deberes del Estado para cualquier ciudadano que nazca entre el suelo y el cielo español. Todo eso que se está yendo a la mierda”, comentó.

RC