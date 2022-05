Nueve días después de haber sido anunciado, finalmente se confirmó que Miguel Ángel Chico no trabajará en Profeco junto a Sheffield

Staff Correo

León.- Una semana después de que la Secretaría de Gobernación federal (Segob) anunció que el irapuatense Miguel Ángel Chico Herrera quedaría a cargo de la Subprocuraduría Jurídica de la Procuraduría Federal del Consumidor ( Profeco ), instancia que encabeza el leonés Ricardo Sheffield Padilla, su nombramiento se cayó.

Este viernes, Chico Herrera confirmó que no asumirá ese puesto sino que quedará al frente de la Coordinación de Seguimiento de la Planeación Institucional de la Segob, área que depende directamente de su titular, el tabasqueño Adán Augusto López Hernández.

Lee también: Segob indaga corrupción en Profeco; “huele a Yunque y comunismo”, reprocha Sheffield

Este cambio adquiere notoriedad ya que apenas hace nueve días la Segob emitió un comunicado para oficializar su nombramiento en Profeco. Esto significaba que sería colaborador de uno de sus adversarios en Guanajuato, el hoy procurador Ricardo Sheffield Padilla.

Este es el documento donde se oficializaba la llegada de Miguel Ángel Chico a Profeco. Foto: Especial

Cabe recordar que Chico Herrera fue candidato del PRI a la gubernatura de Guanajuato en 2006 y senador por ese partido de 2012 a 2018.

Mientras que Ricardo Sheffield militó más de dos décadas en el PAN, fue alcalde de León y diputado local y federal, siempre por el blanquiazul.

Ambos renunciaron a sus partidos para migrar a Morena, previo a las elecciones de 2018 para apoyar a Andrés Manuel López Obrador.

Ahora, todo apunta a que la histórica enemistad con Sheffield Padilla es lo que habría impedido que Chico Herrera llegara a Profeco.

Cuestionado por esta situación, el propio Miguel Ángel no dio las razones por las que se canceló su nombramiento. De hecho, se limitó a decir que cumplirá con su nueva función en la Segob.

“Más que caerse, yo no lo llamaría así. Todo en la política tiene su tiempo y sus circunstancias. En este momento yo estoy muy comprometido en la nueva función que el señor secretario me está encomendando, y es en lo que me voy a concentrar”, matizó Chico Herrera.

Te puede interesar: Sheffield lanza campaña de Profeco en Guanajuato con tufo a ‘spot’ de candidato

Sobre las funciones que ejercerá, explicó que dará seguimiento a las tareas que le encomiende el secretario de Gobernación en materia de análisis político y jurídico, representar a la Segob en diversas funciones y dar seguimiento a los proyectos de la agenda 2020-2030.

Quizás te interese:

JRP