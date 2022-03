El presidente López Obrador aseguró que México está exigiendo una investigación a fondo sobre los tres migrantes mixes asesinados en Estados Unidos

Ciudad de México.-

Ciudad de México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que el gobierno mexicano está exigiendo una investigación de fondo sobre los tres migrantes mixes asesonados. Con ella se busca determinar si su homicidio y torutra corrió a manos de autoridades de Estados Unidos en Phoenix, Arizona.

En septiembre del 2021, Abimael Jiménez, Herminio e Isauro Martínez abandonaron su hogar en Tepuxtepec Mixes, Oaxaca. Ellos migraron a Estados Unidos en busca de una mejor vida, pero su sueño se truncó abruptamente. Y es que el pasado 20 de febrero los hallaron sin vida y con signos de tortura en Phoenix, Arizona, denunciaron sus familiares.

Los tres jóvenes llevaban cinco meses en Phoenix, Arizona, y laboraban como jardineros, lavaplatos, limpiapisos y lavaautos. Los últimos mensajes que sus familiares recibieron es que cambiarían de hogar porque les estaban ofreciendo mejor sueldo y trabajo. Por ello viajaron el 20 de febrero con destino a Colorado, pero no llegaron. Kilómetros antes los asesinaron sin que hasta el momento se haya esclarecido el crimen.

Hoy, un día después de reunirse con el embajador de Estados Unidos, Ken Salazar, López Obrador señaló que no trató este tema con él. No obstante, aseguró que es a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) que se exige la investigación.

“¿Tocó con el tema ayer con el embajador Ken Salazar?”, se le preguntó. “No, pero porque ya lo está atendiendo el secretario Marcelo Ebrard y él nos va informar”, contestó. “Se está exigiendo una investigación de fondo para descartar que hayan sido torturados, asesinados por autoridades estadounidenses. Se está investigando”

Un sueño arrancado

Abimael Jiménez tenía 16 años, era el mayor de tres hermanos y no pudo continuar sus estudios por la pobreza y la marginación. Por ello, “para mejorar su vida familiar decidió migrar a Estados Unidos sin pensar que encontraría la muerte”, narra su primo Zaqueo Bautista Martínez.

“Mi primo se fue porque mi tía, su madre, es una mujer de escasos recursos. Él es el mayor de tres hermanos”, enfatizó al señalar que Abimael hubiera preferido estudiar, pero le tocó trabajar y ahora lo mataron. Por lo que dijo “eso es injusto, pareciera que la vida del migrante en Estados Unidos no vale nada”.

Tepuxtepec Mixes es un municipio localizado en la sierra norte de Oaxaca. En este lugar, la migración se ha vuelto una forma de vida para obtener ingresos para sus 5 mil habitantes; Abimael era de la cabecera municipal y Herminio e Isauro de la agencia municipal de Llano Crucero.

La realidad de los migrantes mixes asesinados en Estados Unidos

“Estamos muy tristes y conmocionados, y para darles traerlos a casa y darles digna sepultura hay que pagar 18 mil dólares por cada uno”, dice Zaqueo detrás del teléfono. Pero además informó que los cuerpos de los tres migrantes mixes aún permanecen en la morgue de Arizona sin poder ser repatriados debido al alto costo que implica.

Este triple homicidio a conmocionado a su comunidad de origen, sobre todo a sus familiares que siendo de escasos recursos ahora lidian con la incertidumbre que les da poder trasladar los cuerpos de sus hijos a su pueblo además de la falta de respuestas sobre estos asesinatos. — Joaquín Galván (@quinomixe) February 27, 2022

Para Zaqueo, quien también migró de su comunidad y ahora vive en la Ciudad de México, este asesinato es el reflejo de lo que viven muchos jóvenes indígenas en las comunidades. Los jóvenes tienen que abandonar sus casas para trabajar porque no hay otra alternativa, trucando sus sueños de ser profesionistas.

“Ningún joven debe morir por alcanzar sus sueños, pero las condiciones de vida en las comunidades indígenas no lo permiten. No alcanzan los recursos y además, los programas sociales tampoco son parejos para todos. Por ejemplo, en Tepuxtepec no reciben los beneficios del programa Sembrando Vida y Jóvenes construyendo el futuro. Se los dan a conveniencia y a unos cuantos, y eso es injusto. No hay apoyo para mejorar la vida, pero lo triste es que al salir encuentres la muerte, como ocurrió con estos tres jóvenes”, expresó.

Al menos, justicia

El activista Joaquín Galván manifestó que la familia pidió al gobierno mexicano que exija a las autoridades de EU una indagación contundente. Ayer, la Secretaría de Relaciones Exteriores confirmó el hallazgo y la identidad de los migrantes mixes asesinados en Estados Unidos. Además, informó que el gobierno mexicano exigió a la Policía de Phoenix una investigación que aclare los hechos.

Por su parte, López Obrador aseguró que son muy pocas las regiones del país en donde hay desplazados por la violencia. “Quienes han salido se ha buscando que regresen a sus comunidades de origen”.

“Si se necesita ayuda por desplazados y gente que está sufriendo eso es parte de nuestro trabajo, nada humano nos es ajeno, todo el apoyo a quien lo requiera”.

NOTA INFORMATIVA:



MÉXICO EXIGE JUSTICIA TRAS LOCALIZACIÓN DE CUERPOS SIN VIDA DE TRES MIGRANTES MEXICANOS EN PHOENIX pic.twitter.com/JHel1lCrBV — Consulmex Phoenix (@ConsulMexPho) February 28, 2022

