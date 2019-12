Migrantes intentan ver a su familia en Posada sin Fronteras; Eu se los impide

Esto ocurrió en la edición número 26 de esta iniciativa, en la cual las familias cada año tienen la oportunidad de reunirse con los suyos que se encuentran del otro lado

Tijuana.- Esta acción se realiza cada año en la pared fronteriza con el país vecino del norte para que normalmente las familias que están separadas por cuestiones migratorias puedan acercarse para encontrarse.

No obstante esta vez no pudo ser así ya que las autoridades de Estados Unidos dijeron que no ante tal permiso igual y como sucedió hace un año a pesar de las insistencias de muchas personas.

La directora de Atención al Migrante del ayuntamiento, Melba Adriana Olvera, comentó que poseen una relación muy íntima entre los organismos que atienden estos casos y llevan a cabo albergues y donativos para este tipo de eventos.

Dijo que es necesario que se evite la discriminación a estas personas por lo que han realizado movimientos en los que se concientiza sobre el respeto a los derechos de estas personas.

