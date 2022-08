Los familiares señalaron que ni autoridades federales, estatales ni locales han podido ayudarlos a completar la repatriación de Juan Carlos

Luz Zárate

Celaya.- Por tercera ocasión los familiares de Juan Carlos Gómez Pérez, el migrante que huyo de Celaya por la inseguridad, acudieron a la Presidencia Municipal a solicitar apoyo por parte de los tres órdenes de gobierno para la repatriación de su cuerpo.

Fabiola Gómez, hermana del migrante que vendía tacos en el Barrio de San Antonio y que salió de Celaya rumbo a Estados Unidos el domingo 5 de junio, señaló que acudieron a la Presidencia a buscar al alcalde Javier Mendoza, para que los apoye en la repatriación del cuerpo de su hermano Juan Carlos, tal como sucedió con los migrantes fallecidos en el tráiler de Texas.

Javier Mendoza no los recibe

“Es la tercera vez que acudimos aquí al palacio de Celaya y es la tercera vez que no nos recibe el alcalde. Desafortunadamente no lo hemos podido localizar, ya tenemos más de un mes que Relaciones Exteriores, aquí con Karla (la titular de la dependencia), sí nos recibe pero no ha habido avance de nada. En San Luis Potosí (donde iniciaron las gestiones) nos dicen que no saben qué ha pasado con el caso de mi hermano, pero que desafortunadamente ellos no tienen ningún avance”, dijo.

“Nosotros lo que estamos pidiendo es que el alcalde nos reciba, porque tenemos conocimiento que una persona de nombre Fabi, que ella es la que trajo los cuerpos de los que perdieron la vida en el tráiler, y no sabemos porqué nos están mandando con Karla cuando esa persona hizo el trámite. Nosotros lo que estamos pidiendo es que nos ayuden”, añadió.

Juan Carlos era taquero en Celaya hasta que la inseguridad y las extorsiones lo obligaron a emigrar. Foto: Especial

Juan Carlos tiene dos meses en Texas

Fabiola señaló que su hermano Juan Carlos falleció hace dos meses y reclamó que tiene el mismo derecho de que su cuerpo sea repatriado, tal como sucedió con los migrantes fallecidos en el tráiler de Texas.

Indicó que el forense de Eagle Pass, Texas, donde está el cuerpo de Juan Carlos, le ha indicado que ellos no han recibido información por parte del consulado ni de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) en México.

“El forense me dice que por parte del consulado y de relaciones exteriores, ellos no han recibido la información. El mariscal que nos ha atendido en Eagle Pass me dice que ellos sí han enviado los documentos y en Relaciones Exteriores me dicen que también han enviado los documentos. La respuesta del forense en Laredo me dice que ellos no han recibido información. Nosotros ya no sabemos qué hacer, estamos desesperados y ya no sabemos quién nos pueda ayudar”, señalo la familiar.

Manifestó que ya buscó ayuda de la Secretaría del Migrante en el estado, con la Secretaría de Relaciones Exteriores y en el gobierno municipal. Sin embargo, nadie los ha asistido para la repatriación del cadáver.

“Estamos desesperados”: familiares

El padre de Juan Carlos posa junto a una foto de su hijo fallecido. Foto: Martín Rodríguez

Juan Carlos Gómez Pérez, murió por deshidratación en Texas, cuando intentaba cruzar a Estados Unidos, luego de irse de Celaya por la inseguridad que se vive.

Juan Gómez, padre del joven, señaló que la familia pidió una visa humanitaria para ir a identificar el cuerpo, además de que ya mandaron documentos oficiales donde se muestra la huella de su hijo, descripción dental, así como el resto de la documentación requerida, pero el trámite no avanza.

“Estamos desesperados y no sabemos qué hacer”, dijo el padre del migrante.

Fabiola platicó que ya ha mandado varios correos electrónicos al Secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, para que los ayude. Sin embargo, no ha tenido respuesta, por lo que de nueva cuenta solicitan apoyo de las autoridades para que se pueda repatriar el cuerpo de Juan Carlos y darle sepultura.

JRP