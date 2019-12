Migrante confiesa que vivir en EEUU es un “encierro”

Martín Vargas regresó a su municipio para estar con su familia y asegura que su experiencia fue bondadosa y enriquecedora; lamentablemente ya no pudo regresar a Estados Unidos

Roberto López

San Miguel de Allende.- Tras durar cinco años en Estados Unidos como indocumentado, Martín Vargas regresó a su municipio, San Miguel de Allende, para estar con su familia y, aunque intentó regresar, ya no pudo. A diferencia de otros, asegura que su experiencia fue bondadosa y enriquecedora.

El joven vivió en Dallas, Texas trabajando en la construcción. “Mi experiencia fue buena, aprendí muchas cosas aunque es muy diferente que en México; fue una experiencia agradable y regresé con bien a mi tierra”.

Compartió que regresó incluso con algo de dinero para su familia y confesó que estar sin documentos en Estados Unidos conlleva una parte triste “porque se impide uno de muchas cosas, como salir. La mayor parte del tiempo uno está en casa”.

Dijo que cuando se fue, no tuvo tantos problemas para pasar la frontera y que el costo del coyote no era tan elevado “llegué con un familiar y eso ayuda mucho para tener un lugar a donde llegar y poder encontrar un trabajo”.

“Hay muchas comodidades allá, pero no hay festejos, no hay tradiciones públicas como las que tenemos aquí… allá uno se encierra mucho y eso no es tan agradable”.

Dijo que tras pasar una temporada con su familia, volvió a Estados Unidos, pero ésta vez no corrió con la misma suerte y lo regresaron. Aseguró, sin embargo, que lo volverá a intentar.

