Mientras no se compruebe caso Ciudad de los Niños no hay que juzgar : Obispo

Celaya.- Después de que salieran a la luz varios casos de maltrato y abusos en la Ciudad de los Niños de Salamanca, el obispo de Celaya, Benjamín Castillo Plascencia, señaló que debe comprobarse todas las acusaciones, y de verificarse, que se apliquen las sanciones correspondientes.

El mes pasado la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato acreditó graves violaciones graves ejercidas en la Ciudad de los Niños, administrada por el sacerdote Pedro Gutiérrez Farías, donde se establece que se torturaron 21 menores de edad y 10 adultos con discapacidad; se violentó sexualmente a nueve adolescentes y cuatro personas mayores de edad; se trató de manera cruel e inhumana en perjuicio de 17 menores y dos adultos; no les proporcionaron a 20 adolescentes y a 14 adultos la atención especializada integral.

Al respecto, el obispo de Celaya comentó que estas acusaciones deben ser comprobadas y castigadas si resultan verídicas. : “Habían dicho que no había nada y dieron permiso, ahora vuelven; yo lo que sí digo es que sean justos, no sé cuántos años sean, no sé cuanta gente han salido beneficiada, no sé hasta donde haya habido todo esto, mientras no se compruebe no se puede juzgar”.

Castillo Plascencia reconoció que dentro de este albergue pudiera haber anomalías y tal vez excesos en los castigos, sin embargo, se tiene que insistir en que prueben que se encontró, pero señaló que es muy fácil manipular y se magnifique estos temas.

Dijo:“Si ha habido abusos sexuales que se examine y se castigue por supuesto que sí, sobre todo esos, abusos sexuales que no creo; si hay puede ser y a lo mejor entre adolescentes ahí mismo, porque no eran solo niños chicos, sí tiene que haber más vigilancia, pero hacer responsable a una sola persona de todo esto y que quienes antes le llevaban ahora se ponen en contra”.

