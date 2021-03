Gilberto Navarro

Guanajuato.- El presidente municipal de la capital, Alejandro Navarro, señaló que mientras la ley electoral no le prohíba hacer Tik Toks, él seguirá haciendo videos humorísticos en las redes sociales.

Esto tras las recientes críticas que le han acarreado los videos en la plataforma de internet; la más reciente, por parte de los representantes municipales de la coalición PRI-PRD que públicamente le solicitaron separarse del cargo.

Al respecto, el alcalde señaló que “trabaja apegado a la ley” y pedirá licencia en el momento que esta lo marca. No obstante, respecto a los videos, afirmó que legalmente no está obligado a dejar de usar redes sociales.

“Lo que entiendo y me dicen los abogados, tanto del partido como mis amigos, es que la ley dice que hasta el 31 y, mientras no incurra en un delito o falta grave, puedo seguir haciendo mi chamba. Lo que diga la ley eso vamos a seguir haciendo. Si dijera: ‘no haga reír a la gente, sea serio, no haga tik toks’, por supuesto que no los haría. Estamos respetando lo que dice la ley”.

Un “ciudadano común”

También se refirió a las acusaciones de violencia política contra las mujeres que hicieron en contra de él, provenientes de personajes de la sociedad civil como Paloma Robles, excandidata a la alcaldía, y la síndica municipal María Elena Castro Cerrillo.

Cuyas denuncias públicas pidieron al PAN retirar su candidatura, al compararlo con Félix Salgado Macedonio —candidato por Morena a la gubernatura de Guerrero y que enfrenta varias denuncias por abuso sexual y violación—. En tal sentido, Navarro señaló que no hay punto de comparación con el político de Morena.

“Esos señores tienen denuncias por violaciones, tienen denuncias penales… soy un ciudadano más corriente que común que paso a pasito hago mi chamba y la hago bien. No hay punto de comparación”.

Al referirse que, en los últimos días, partidos políticos y personajes de la vida pública han coincidido en las críticas hacia su persona, afirmó que le extrañaba que lo hicieran “hasta ahorita” y dejó entrever que se dan en el contexto de las próximas elecciones.

Negó que su actuar se trate de violencia política y afirmó que siempre se ha conducido con respeto.

“Nos hemos conducido con orden. Quizá sí soy en la política un tipo un poco atípico en mi forma de gobernar, de andar pintando, lavando y siendo dicharachero, pero de que respeto a todos, respeto a todos los ciudadanos”.

ndr