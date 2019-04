La morenista Magdalena Rosales no sólo exigió respuestas de la Fiscalía sobre los casos de las mujeres desaparecidas, también llamó a no criminalizarlas

Luz Zárate

Celaya.- La diputada local por Morena, Magdalena Rosales, exigió que la Fiscalía General del Estado de Guanajuato esclarezca los casos de las mujeres desaparecidas y el asesinato de la estudiante del Tecnológico de Celaya, Francisca Aguirre Hernández, y señaló que los casos de desapariciones de mujeres son más de los reportados de manera oficial.

“Creo que mientras haya impunidad en los hechos se van a seguir repitiendo, de este delito de desaparición de mujeres creo que hay un subregistro de mujeres secuestradas, porque nosotros hemos sabido de casos en donde hay desaparecidos y sin embargo no se toma la declaración del Ministerio Público con argumentos que no son objetivos.

“Hay otros casos donde se presenta la denuncia en el Ministerio Público y no se da seguimiento, estos casos de Salamanca y Celaya, digamos que son recientes, pero tenemos otros que se denunciaron desde el mes de diciembre.

No a la criminalización

“Mientras haya impunidad en el estado, seguirán los delitos y seguiremos haciendo exhortos para que la Fiscalía cumpla con su función; se supone que el centro de observación también debe estar pendiente de todos los casos de delitos de desaparición para que se dé un verdadero seguimiento, exigimos que el fiscal haga su trabajo”, manifestó.

La diputada local señaló que es inadmisible que haya criminalización en el asesinato de ‘Francis’, pues sólo por el hecho de haber viajado sola a San Miguel de Allende se le está criminalizando.

“En el caso de la joven del Tecnológico simplemente apareció muerta pero no han dicho quiénes son los responsables y luego hay en una tendencia a la criminalización: que porque no aviso en su casa que iba a San Miguel de Allende, o que porque andaba de noche… no puede ser que se criminalice a las personas que han desaparecido, esto es otro caso de impunidad”, manifestó.

Apoyo a los vulnerables

La Asociación Caminemos Juntos, dirigida por el sacerdote Rogelio Segundo, recibió este martes la aportación de 25 mil pesos que entregó la diputada local por Morena, Magdalena Rosales, esto como parte de la donación que hace de su salario.

El centro apoya a migrantes en su paso por Celaya, pero también a colonias vulnerables ubicadas en el polígono de Santa Rita, que es donde hay más marginación y pobreza en Celaya.

En esta asociación se han dado a la tarea de crear bandas de música para niños y llevan actividades culturales a sus colonias, por lo que esta aportación se utilizará para equipamiento.

Sobre el tema:

nd