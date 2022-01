Lourdes Vázquez

Guanajuato.- La diputada del PAN e integrante de la Comisión de Salud del Congreso local, Angélica Casillas Martínez, lamentó que en el estado se haya retrocedido al semáforo amarillo, pues con ello se afecta la economía de las familias. Por su parte, la diputada de Morena y presidenta de dicha comisión, Irma Leticia González Sánchez, afirmó que fue acertado dicho retroceso, pero éste se hizo de manera tardía.

A partir de este lunes y hasta el 31 de enero permanecerá el semáforo amarillo, lo que significa que todas las actividades económicas y comerciales en la entidad se ajustan de un 100 a un 80% de su capacidad instalada, dicho cambio obedeció que en días pasados se registró un incremento de hasta 2 mil contagios por día y una ocupación hospitalaria del 24%, de acuerdo con lo informado por el secretario de Salud, Daniel Díaz Martínez.

Ante el aumento de contagios en la entidad, derivado de la nueva variante del Covid, Angélica Casillas hizo un llamado a la población para que siga atendiendo las medidas sanitarias y con ello, ayuden a frenar los casos.

“Es muy lamentable que hayamos tenido este retroceso, porque independientemente que ahorita se esté privilegiando la salud con el tema del semáforo amarillo, yo creo que una parte muy importante son los ciudadanos (…) para mí esto es lo lamentable, porque esto implica retroceder en otras aristas y la gente también tiene necesidad de trabajar, les está pegando a quienes más lo necesitan, eso es lo que me da mucha tristeza, que estemos pasado por esto, con un aprendizaje de casi dos años y nos es posible que hayamos tenido este retroceso”.

Casillas Martínez dijo que, frente al retroceso a semáforo amarillo, los municipios tendrán que revisar sus medidas y protocolos, a fin de disminuir aforos y eventos: “tenemos que seguir con nuestras actividades, pero necesitamos de todas y todos, porque si nosotros no tenemos un compromiso con nosotros mismos, con todas las medidas y todos los protocolos que se dicten no nos va a ayudar mucho, no solo depende de las autoridades, depende mucho de todos nosotros”.

Tuvo que ser antes

Por su parte, Irma Leticia González Sánchez recordó que el pasado 13 de enero, presentó una propuesta de exhorto para que se diera el cambio de semáforo de verde a amarillo, antes de que iniciara la Feria de León. Sin embargo, dijo que las autoridades estatales no lo hicieron para no afectar la activación económica, ello pese al incremento acelerado que se ha dado en casos positivos.

Señaló que, de manera tardía, el gobierno estatal aceptó que tenía que darse ese retroceso, pues ya se alcanzó el 24 de ocupación de las camas de hospitales.

“Ya vimos en la Feria de León el evento que hubo con la cantidad de personas que ni siquiera el cubre bocas estaban usando cuando dijeron que habría mucho control sobre ello, entonces creo que si es importante hacer un llamado enérgico, tenemos (Diputación) Permanente el miércoles y vamos a ver cómo se va a comportar en este días y si no habrá un nuevo exhorto y no quietaré el dedo del renglón de que se tome esto con conciencia y seriedad”.

Mencionó que al existir un retroceso en el semáforo no es detener la activación económica, sino con ello se busca reducir la afluencia de personas a los distintos espacios, además de tener mayor control en los protocolos para que estos realmente se cumplan.