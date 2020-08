Miembros del ayuntamiento se pronuncian a favor de la detención de ‘El Marro’

Roberto Lira

La detención de José Antonio Yépez Ortiz, señalado como líder de un grupo criminal que opera en la región, solo es el primer paso a la recuperación de la paz y la tranquilidad del estado, señaló el obispo Benjamín Castillo Plascencia.

El prelado celayense felicitó a las autoridades por esta detención, pero también hizo un llamado a continuar en este trabajo.

“¿Eso va a ser el final? no, seguimos, ojalá que nadie tome el relevo y desde luego queda el otro grupo más fuerte, no creo que todos estos crímenes sean parte de él, ojalá de veras pusiéramos remedio a todo”, comentó el obispo de la Diócesis de Celaya.

Asimismo, resaltó que este es el primer paso para la recuperación de la paz, ahora debe haber el trabajo de las autoridades para la recuperación del tejido social.

“Ojalá pues que esto sea un paso, sin duda lo es, pero que no pensemos que esto está arreglado, es el primero, es una deuda larga con nuestra gente de todos los niveles de gobierno”, comentó Castillo Plascencia.

El obispo de Celaya hizo el llamado a las personas que integran este grupo criminal a no realizar actos de terrorismo como en otras ocasiones.

“Espero que no, no le va a ayudar al Marro el que hagan los desórdenes que hicieron, él ya está preso, los cargos van a ser mayores para él. Yo suplico a la gente que trabaja con él que se aplaque, que se aplaque porque es echarle más leña al fuego, espero que no haya esas reacciones”, expresó.

Juan Carlos Oliveros Sánchez, regidor por el Partido Verde Ecologista de México, resaltó que esta detención es un logro en conjunto y alguien en particular.

“Está detención nos muestra la importancia de la coordinación institucional, sabemos que los buenos resultados no se logran dividiendo a la sociedad y repartiendo culpas, estos buenos resultados se obtienen cuando todos los responsables actuamos por el bien común y dejamos a un lado los intereses personales y políticos; este no es un logro que se le pueda atribuir a una persona en especial, es un logro del estado de derecho, de las víctimas, de sus familias, de las instituciones”, comentó.

Te podría interesar: