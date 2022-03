El miedo durante la pandemia no ha abandonado a las familias guanajuatenses, quienes siguen temerosos de enfemarse

Nayeli García

Irapuato.- El miedo durante la pandemia ha sido el común denominador.

Esto sigue vigente a dos años de haber iniciado, pues modificó los hábitos de todas la personas. Aunque el semáforo verde dice que ya se pueden relajar las medidas sanitarias, el miedo de perder a un ser querido, ahora más a los más pequeños, sigue siendo la preocupación de todos los días.

Así le pasa a Marcela y a sus hijos, quienes no han abandonado el miedo durante la pandemia.

Cuando inició la pandemia, ella tenía mucho trabajo y tenía que salir a las calles a realizar acciones sociales.

Mientras tanto, sus hijos, una universitaria y otro de nivel secundaria, se quedaban en casa.

“Mi hijo menor tenía demasiado miedo. Me fumigaba toda par que yo no fuera a contagiar a ellos”, señaló.

Además, todo el día estar encerrados les provocaron cambiar de hábitos alimenticios en donde llegaba a buscar qué comer a las doce y una de la mañana, pues sentían mucha ansiedad.

“Yo diario rezaba muchísimo y decía: que no me vaya a contagiar y vaya a contagiar a mis niños. Me daba mucho miedo también que mi papá se fuera a contagiar porque era de la tercera edad. Me sentía con un temor horrible y sentía una ansiedad impresionante”, compartió.

La pandemia sin duda cambio su vida y la de todos.

Su hija al volver a la universidad le contó que todos habían subido mucho de peso, pues ya no realizaban ejercicio ni tenían el ritmo de vida activo que antes.

Por otra parte, su hijo que regresó a la secundaria llega todos los días con dolor de cabeza, pero rechaza volver a encerrarse, pues dice ya no poder estar aislado y prefiere ir a la escuela a seguir estudiando.

El temor sigue presente, y ahora es más fuerte por la falta de protección a los más pequeños, pues no se les puede vacunar y el virus sigue activo.

Marcela teme que se vuelva a disparar en Guanajuato y su hijo, que va a la escuela está expuesto todos los días.

Nada volverá a ser igual, lamenta Salvador

A casi dos años de que el Covid-19 fue declarado como pandemia en este país, los cambios que ésta causando en las familias han sido radicales.

Una forma de vida, se cambió a otra.

“Las cosas no volverán a ser como antes, y eso, para empezar. Aún cuando nos quitemos el cubre bocas. Aun cuando observemos y dejemos de observar la sana distancia y aun cuando dejemos a un lado las toneladas de gel. Obviamente el mundo cambió”, comentó Salvador Pérez Melecio.

Al respecto, señaló que había que empezar desde cero, tratando de reconstruir, sobre todo desde el aspecto económico.

De esta manera señaló que se debía empezar de nuevo, pero después de casi estos dos años de pandemia, dijo ver mucho entusiasmo, mucha alegría y muchas ganas de vivir de la gente.

