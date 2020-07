Miden en Centro de Gobierno temperatura con cámara especial

Nancy Venegas

Irapuato.- La abogada y activista, Dalia Ramírez Delgado, denunció que en febrero pasado fue víctima de violencia por un sujeto armado que le exigió interrumpir el proceso legal que inició hace 3 años por intento de secuestro y violencia contra el fiscal de Guanajuato, Carlos Zamarripa Aguirre.

Una jueza federal instruyó que se le proporcionara a la litigante protección con custodios de las Fuerzas del Estado, también se le otorgó un botón de pánico manual qué hace 2 semanas activó en Irapuato, cuando se registró una balacera afuera de su casa y ninguna autoridad acudió al llamado.

“A finales del mes de febrero tuve la diligencia del juzgado Noveno de Distrito del amparo interpuesto y del cual he tenido una resolución en contra de la Fiscalía del Estado representada por Carlos Zamarripa Aguirre. Se llevó a cabo afirma que la golpearon Cuando regresaba de una diligencia la diligencia en el sentido de que se suspenden la audiencia, porque falta una testigo y posteriormente yo me traslado a Guadalajara.

A mi regreso antes de llegar a la caseta de La Piedad y Pénjamo, me ponchan un neumático. Iba yo sola a las 9:00 de la noche y soy abordada por un hombre el cual me golpea, me pegan en mi cara, cerca de mi ojo y me dice ‘deja de estar chingando con el amparo’, es el único amparo que he presentado a mi nombre”, dijo Ramírez Delgado.

El 24 de marzo del 2017, cuando Ramírez Delgado acudió a la Subprocuraduría de Justicia región “B”, para atender otro asunto, elementos ministeriales le informaron que tenía que acompañarlos a Jalisco y la obligan a subir a un vehículo en contra de su voluntad, pero la abogada pudo informar a algunas personas lo que ocurría, y cuando los elementos circulaban por el Copal, reciben la orden de regresarla a la Subprocuraduría. En el trayecto -recordó- fue amenazada de muerte.

Así, Ramírez Delgado, interpuso un amparo contra las Fiscalías de Guanajuato y Jalisco. Con el número de expediente 268/2017-III, la juez del distrito noveno Karla Macías Lovera, sentenció que el ahora fiscal Zamarripa Aguirre debía ofrecer una disculpa pública a la abogada a través de medios de comunicación, “Como a Zamarripa Aguirre, no le benefició la sentencia interpuso esa revisión, el Tribunal colegiado de circuito que es quien resuelve y dice se va a responder en el sentido de que estas testimoniales se debieron de haber desahogado en presencia de los abogados de los representantes. Es el único acto que se tiene que reponer o volver a desahogar, pero una vez desahogado el juez está en condiciones de volver a dictar sentencia. No hay fecha para ello y más por lo del Covid-19 no es un asunto urgente y por eso no hay plazo”.

Además la juez Macías Lovera, instruyó a que se implementara el protocolo de protección a periodistas y activistas para la abogada Dalia Ramírez. Desde entonces es custodiada por elementos estatales de seguridad. Como parte del protocolo de protección Ramírez Delgado recibió un botón de pánico móvil, que guarda en su bolsa y lo puede activar en situaciones de riesgo.

Hace un par de semanas, activó el dispositivo al escuchar detonaciones por arma de fuego en su domicilio. Aunque obtuvo respuesta inmediata de las instancias de seguridad estatal, le indicaron que efectivos de Irapuato atenderían su llamado, pero los efectivos nunca la auxiliaron.

