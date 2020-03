Michoacano pide ayuda para regresar a México

Staff Correo

Guanajuato.- Un joven de 27 años de edad originario de Michoacán pide ayuda para regresar con su familia a Guanajuato tras desatarse la crisis por la pandemia de coronavirus.

Alan Fernando Vázquez Marez se fue a Melbourn, Australia en agosto del 2019 como estudiante internacional del Instituto Tecnológico de León con un visado que le permite trabajar al mismo tiempo para poder mantenerse en aquel continente.

Por varios años estuvo trabajando para juntar dinero y aventurarse; allá continuó estudiando y encontró también trabajo en un bar.

Sin embargo, a inicios de año la situación empezó a ponerse mal debido a que los contagios por COVID-19 empezaron a extenderse fuera del continente asiático.

“La industria de hospitality se vio afectada aunado a que Australia fue de los primeros países en presentar casos de COVID-19 dado la estrecha relación con China la gente dejo de salir en el mismo número que lo hacía antes, el miedo y la incertidumbre se empezó a apoderar de las personas pero de cierta manera la situación estaba contenida”, explicó.

A inicios de marzo, la Organización Mundial de la Salud (OMS) calificó como pandemia la crisis de coronavirus; fue cuando varios países comenzaron a tomar medidas como cerrar sus fronteras y evitar que cualquier personas entrara y saliera.

Desde que las cosas empezaron a empeorar, el mexicano buscó regresar. Las fronteras de Canadá y Chile fueron cerradas, afectando de manera directa a Alan quien no cuenta con Visa para pasar por Estados Unidos.

Casi de inmediato, Alan se quedó sin trabajo, pues las medidas que se tomaron terminaron acabando con ls industria hospitality; el lugar donde trabajaba tuvo que cerrar y la vida para los extranjeros se volvió difícil, pues en aquella localidad la vida es bastante cara e insostenible.

“Desde el momento en que me quedé desempleado y sabiendo que mi Visa está próxima a expirar decidí renunciar a mi deseo de renovar por otros dos años aquí y quise volver a casa, no sé cómo fue en otras partes del mundo que los precios de boleto de avión se abarataron pero no fue mi caso aquí, de un día para otro el volver a casa me costó casi el doble”, platicó.

El joven comenzó a pedir ayuda de autoridades mexicanas y de la Embajada de México en Australia a través de redes sociales; hasta que el canciller Marcelo Ebrad contestó un tuit asegurando que ya se trabajaba para regresarlo al país.