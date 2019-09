Michael Jordan incursiona en el negocio del tequila

La bebida de lujo se venderá desde los 70 dólares hasta los 1600 dólares por botella, el producto lleva el nombre de Cincoro

Redacción

Estados Unidos.- El exjugador de basquetbol y dueño de Charlotte Hornets, Michael Jordan vendió parte de sus acciones y se asoció con cinco personas más para vender una nueva marca de tequila.

El ex jugador de Bulls y Wizards vendió gran parte de sus acciones, sin embargo no las suficientes como para perder el control de la franquicia de Carolina del Norte, según informó The Charlotte Observer.

El rotativo local publicaba que los nuevos accionistas del equipo son dos empresarios neoyorquinos: Gabe Plotkin, fundador de Melvin Capital, y Daniel Sundheim, fundador de DI Capital.

Todo surgió en una cena en Nueva York. O mejor dicho, mientras esperaba a que le dieran una mesa junto a Jeannie Buss (Lakers), Wes Edens (Milwaukee Bucks), Wyc Grousbeck (Boston Celtics) y su esposa Emilia Fazzalari. Para amenizar la espera los empresarios se tomaron un par de tragos de tequila lo que les llevó a la idea de asociarse para lanzar su propia bebida.Así nació Cincoro.

“Había una oportunidad en el mercado para crear un nuevo tequila, un tequila mejor”, afirma la prometida del copropietario de los Celtics, sobre el origen de una bebida de ya tiene cuatro tipos de tequila: blanco (a 70 dólares la botella), reposado (90), añejo (130) y especial (1.600 dólares la botella).

JUST IN: Michael Jordan, Celtics owner Wyc Grousbeck, Lakers owner @JeanieBuss and Bucks owner Wes Edens launch new @cincorotequila. Prices: $70 for Blanco, $90 for Reposado, $130 for Anejo & $1600 for Extra Anejo. pic.twitter.com/MGKdhuUERU

— Darren Rovell (@darrenrovell) September 16, 2019