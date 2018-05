Mi voto, para AMLO o quien revierta reforma energética: Cuauhtémoc Cárdenas

Votaré por quien se comprometa a derogar la reforma energética, dice; oposiciones entre PRD y PAN no sé cómo las resolverán, asegura

El Universal

Ciudad de México.- Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano asegura que votaría por Andrés Manuel López Obrador si éste se compromete de manera categórica a revertir la reforma energética. “Y si Juan Pérez se compromete [a lo mismo], también [votaría por él]”, ironizó.

En entrevista con EL UNIVERSAL el hoy coordinador General de Asuntos Internacionales de la Ciudad de México y tres veces candidato presidencial por el PRD (1988, 1994 y 2000) agradece a López Obrador que haya dicho que le gustaría que lo apoye, pero sólo habló de revisar contratos y no hay, todavía, una declaración categórica de que se van a revertir los artículos 25, 27 y 28 constitucionales en materia de energía: “Esto no quiere decir que por revisar los contratos se revierta la reforma energética”.

Ve irritación en la gente que busca un cambio, y un ambiente tenso en la sociedad que está irritada porque no hay seguridad, empleo, hay más pobreza y se crece poco.

Dice no entender la alianza del PRD, partido que fundó y en el que militó por 25 años, con el PAN, y recuerda que han tenido posiciones encontradas históricamente, que no sabe cómo las van a resolver.

Cárdenas no ve a algún candidato presidencial, incluyendo a López Obrador, como un peligro para México o que nuestro país pudiera convertirse en Venezuela.

¿Cómo vio los debates?

—No fueron debates, fueron tan acartonados y con formatos tan impropios para un debate que no fueron debates y no [los] estamos viendo, y eso es quizá lo más importante en las campañas políticas.

No estamos viendo propuestas, no se están debatiendo; los principales temas del país son sobre cómo enfrentar los principales problemas.

Seguramente si hablamos de crecimiento económico, de educación, salud, de combate a la delincuencia, de combate a la corrupción, los candidatos tendrían propuestas distintas y quisiéramos ver el debate sobre estas propuestas, no solamente que nos digan el qué, sino que nos digan los cómo, y esto debiera ser el centro de los encuentros políticos en estas campañas presidenciales.

A la sociedad, ¿cómo la ve?

—Hay irritación de la gente, esto es, que la gente está, en términos generales, buscando un cambio, no sé si todos tengan con claridad hacia dónde debe darse el cambio, pero un cambio que garantice seguridad, más comodidad en el desempeño de la vida de todos los días, que no esté uno sujeto a sobresaltos, que haya oportunidades para los jóvenes —[ya] que no las hay—, y que no haya rechazados en las universidades. Todo esto crea un clima de inconformidad e irritación respecto a cómo ha evolucionado el país en estos años.

¿Cómo ve el proceso electoral?

—Lo veo tranquilo hasta este momento, desafortunadamente lo que estamos viendo son más descalificaciones que propuestas, pero por otro lado, va el proceso electoral. Me parece que en las coaliciones que se han formado para apoyar a los candidatos presidenciales y a otros aspirantes estamos viendo agua y aceite, no sabemos al final de cuentas, en caso de que alguna de estas coaliciones gane, hacia dónde se decantarán los que resulten electos para la Presidencia, principalmente, que tendrán sin duda una influencia importante en cómo se desarrolle el país.

López Obrador dijo que le gustaría que usted lo apoye, dijo que va a revisar los contratos de la reforma energética, ¿a usted le interesaría apoyarlo?

—He dicho que agradezco los conceptos que expresó Andrés Manuel [López Obrador] cuando en Jalisco dijo que le gustaría que yo pudiera apoyar su campaña. Lo que yo conozco de su parte es que se van a revisar los contratos en materia de petróleo, no hay todavía desde mi punto de vista una declaración categórica de que se va a buscar la reversión de las reformas a los artículos 25, 27 y 28 constitucionales [en materia] de energía.

Eso es lo que nos permitiría recuperar por el Estado mexicano el control y el manejo en función del interés general de los recursos naturales y particularmente del petróleo que es lo que permitiría que el Estado tuviera facultades para el ejercicio de la soberanía, y a mí me parece muy preocupante que el compromiso hasta este momento sea únicamente a los contratos, digo, seguramente será importante cambiar, si es que esto es posible, porque los contratos están fijos, los términos de los contratos, cómo se va a manejar el recurso que se extrae, etcétera.

Pero esto tampoco es fácil de cambiar, a mí me parece que lo más importante sería buscar la reversión de los artículos constitucionales para que el Estado tenga más facultades para buscar que los recursos naturales del país, y particularmente los hidrocarburos, puedan manejarse en función de un interés público y no sólo de un interés privado.

Es decir, ¿si López Obrador se queda en contratos no lo apoya?

—Es decir, lo que he dicho es que votaré por quien asuma el compromiso claro de buscar, y no dependerá sólo de la voluntad del Presidente, aquí tenemos que ver cómo se conforma el Congreso [de la Unión], el que estará buscando impulsar la reversión de estas reformas [estructurales].

Esto es, ¿con contratos solamente no iría?

—Pues no entiendo qué quiere decir eso [de ir o no con contratos solamente], me parece importante que los contratos se cumplan en términos que las dos partes: la privada y la pública cumplan los compromisos que cada parte establece en ellos; sin embargo, esto no quiere decir que por revisar los contratos se revierta la reforma energética.

¿Andrés Manuel López Obrador tendría que ir más allá, es decir, derogar la reforma energética?

—No hablo de Andrés Manuel [López Obrador], diría que quien se comprometa a esta reversión de la reforma energética puede tener mi voto.

Es decir, la coalición del Frente (PAN, PRD y MC), el PRI, López Obrador o El Bronco…

—No siento que ninguno [de los cuatro candidatos] lo esté haciendo, pero pues vamos a ver qué pasa.

¿Qué opina respecto al Instituto Nacional Electoral?

—Para hacer un juicio sobre la autoridad electoral creo que tenemos que esperar al día 2 de julio. Hasta este momento no veo que haya enfrentado problemas mayores.

Hace dos semanas Porfirio Muñoz Ledo hablaba de un posible fraude electoral, ¿usted no ve una tendencia en ese sentido?

—No estoy participando directamente en las campañas electorales ni estoy viendo cómo están organizados los partidos o coaliciones para cubrir casillas, no veo en qué sentido pudiera percibirse un riesgo de fraude electoral.

Me preocuparía que como en elecciones anteriores, en los últimos 10 o 15 años vayamos a tener un exceso de gasto por encima de los previsibles, de acuerdo con la ley, y esto sirva para tratar de alterar el resultado electoral, me preocuparía que al igual que elecciones pasadas hubiese intromisiones de altos funcionarios para tratar de inclinar la balanza [por cualquier contendiente], pero hasta que no suceda no puede saberse.

¿Usted ve que López Obrador sea un peligro para México?

—No, yo no veo peligro de ninguno de los candidatos para el país, el único peligro que veo es que se siguiera con las políticas actuales que nos están llevando a un despeñadero en lo económico, en lo social. Si se sigue haciendo lo que se ha hecho en los últimos 30 y tantos años vamos a seguir viendo un mayor deterioro.

¿No seguiría las voces que dicen que con López Obrador México se convertiría en Venezuela?

—México, afortunadamente, no es lo mismo, independientemente de quién pueda llegar a gobernar.

¿Cómo ve a México?

—Veo con mucha preocupación cómo ha evolucionado el país en los últimos años, en los últimos 40 años, hemos ido para atrás de manera muy seria y lo vemos en las cifras oficiales, el propio gobierno nos dice que hay más de la mitad de la población en condiciones de pobreza, hay una enorme desigualdad social.

Tenemos un alto desempleo, en términos reales tenemos una desocupación que afecta a 50% de la fuerza de trabajo, la economía crece de manera muy exigua y hemos tenido crisis muy graves como la de 2008, el error de diciembre de 1994 donde la economía ha ido para atrás.

Luego existe una enorme violencia, inseguridad, presencia de la delincuencia que se ha apoderado de territorios y de administraciones municipales, principalmente, en muchos casos, tenemos y lo señalan los cuatro candidatos: corrupción, impunidad y una ausencia de México en el concierto internacional.

¿Qué opina de Ricardo Anaya?

—Simplemente que es el candidato del PAN y que ahora está apoyado por otros partidos. Opiniones personales no puedo dar porque no tengo (…) sí conozco a los candidatos, no conozco al aspirante independiente, pero conozco a los otros tres candidatos y tienen, simplemente, mi respeto.

¿Qué opina que Margarita Zavala se haya bajado de la contienda?

—Una decisión personal, me parece que fue una decisión que se tomó en función de cómo se le dio el proceso electoral a ella. No tengo ninguna evidencia de por qué decidió lo que decidió. La conozco y la he saludado en distintas ocasiones y esto ya hace muchos meses o años y no puedo decir mucho más.

¿Qué opina, en general, de las candidaturas independientes?

—Que tienen demasiadas trabas para lograr su registro, tienen más trabas que un candidato presidencial, tienen más trabas que para formar un partido político, esta es una ley o principios que debieran revisarse para facilitar una mayor participación de quienes no estén respaldados por un partido político.

¿Qué opinión le merece que [el PRD] vaya con un candidato que no es perredista?

—Me parece que es una coalición que políticamente no la entiendo, pero son responsabilidades de quienes dirigen al partido hoy en día.

¿Existe la posibilidad de que el PRD desaparezca?

—Lo mismo le diría en otros casos, que sí o que no.

¿Qué le dicen sus años de militancia y que ahora el PRD vaya con candidato de derecha?

—Que yo salí del PRD y del PRI cuando los partidos se desviaron de lo que yo consideraba mis convicciones.

¿Ahora el sol azteca no está en las convicciones que históricamente ha tenido?

—No sé si esté en las que ha tenido o no, pero yo no coincido en la forma como se ha conducido y por eso estoy fuera, como tampoco estoy de acuerdo en cómo se conduce o qué plantea Acción Nacional o el PRI.

¿La alianza entre el PAN y el PRD son el agua y el aceite?

—Veo que el PAN y el PRD han tenido históricamente posiciones muy encontradas, en cuestiones fundamentales no sé cómo las vayan a resolver.

¿Se refiere a temas torales?

—Me refiero a temas torales como la cuestión energética, de economía, de género, muchas cosas.

¿Creyó alguna vez ver a un candidato de Acción Nacional abanderando al PRD?

—No, en términos generales, no.

¿Qué balance haría del sexenio de Enrique Peña Nieto?

—Más pobreza, más pobres, crecimiento económico muy escaso. Más violencia, más muertos, más delincuencia en cuestiones cada vez más importantes, más corrupción, casos vivos que no sabemos por qué no se han llevado hasta el fondo, [escándalos como] Odebrecht, Higa, Oceanografía, OHL, etcétera.

¿Qué sigue para el ex militante del PRD Cuauhtémoc Cárdenas?

—Seguir empujando por un proyecto de rescate pleno de nuestra soberanía, una política que beneficie a sectores mayoritarios del país y una política que nos permita desarrollarnos para tener mejores condiciones de vida mucho más justas para toda la población.

¿Ya sabe por quién va a votar?

— Sí, en la Ciudad de México por Marco Rascón [del Partido Humanista] y en la federal, en la Presidencia de la República por quien se comprometa categóricamente a revertir las reformas a los artículos 27, 25 y 28 constitucionales en materia energética.

¿Si López Obrador se compromete usted le dará su voto?

—…Y si Juan Pérez se compromete, también [votaría por él].