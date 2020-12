Manuel Arriaga

Pénjamo.- Pedro es un penjamense de 24 años de edad que inició en el mundo de las adicciones desde los 12 años.

Pedro ‘N’, lo llamaremos así para proteger su identidad, es el reflejo del daño que ocasiona el consumo de las drogas entre los jóvenes. A sus 24 años de edad ha sufrido la discriminación de su propia familia quienes lo han corrido de la casa y se le dificulta encontrar un empleo porque nadie quiere dar trabajo a los adictos, el joven penjamense aceptó relatar a correo el infierno que vive día a día, dentro del mundo del consumo de cristal, una droga sintética que se volvió popular en los últimos 10 años debido a su bajo precio.

Recuerda que tenía apenas 12 años de edad cuando comenzó a consumir drogas “recuerdo que en mi casa había muchos problemas y pues no tenía apoyo de nadie, ni de mis padres ni de mis tíos, yo andaba a muy temprana edad en las calles, me volví así porque mi familia me golpeaba mucho, yo crecí con un resentimiento hacia ellos, fue un impulso que yo empezara el vicio de las drogas, no es nada fácil porque ahorita no veo la mía”, expuso el entrevistado con un rostro desanimado, cabizbajo y con un semblante serio.

“Es muy fácil para entrar pero para salir no, tal vez porque cada vez te hundes más, la gente dice que sí se puede pero a veces son cosas que pasan en la vida y tu único refugio son las drogas, sólo así me siento bien”, aseguró el entrevistado.

Aceptó que es un adicto al crystal, “cuando no me drogo ando muy desesperado y agarro como coraje, me duele la cabeza, por eso día con día es mi necesidad de estarme drogando, no sé ni cómo salir de esto porque siento que si trato, no podré sentirme a gusto”, afirmó.

Hoy Pedro es padre de dos hijos, pero sus adicciones lo han alejado de su propia familia quienes han llegado a correrlo de su casa,“está canijo porque siendo yo un drogadicto mi familia no me acepta, me niegan, pero no por ser adicto quiere decir que uno sea malo con la gente, pero así lo ven otras personas que no se drogan, lo discriminan a uno”, relató.

LC