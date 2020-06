México ya supera los 22 mil fallecimientos por Covid19

Redacción

Ciudad de México.- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, realizó una invitación al director de Twitter México, para que este explique durante una conferencia matutina sobre el funcionamiento de las cuentas falsas, conocidos como ‘bots‘.

Además López Obrador preguntará si la plataforma realizará algún tipo de regulación para que estas cuentas falsas desaparezcan.

“Que nos diga qué pueden hacer para controlar lo de los robots y las noticias falsas, una invitación amable, respetuosa; o sea, cuáles son limitaciones o por qué no pueden dejar de permitir que haya este mecanismo de robots para degradar la vida pública, para insultar, para faltarle el respeto a las personas”, expresó.

“A lo mejor esta empresa puede venir y explicarnos porque también tienen que cuidar los equilibrios, que no haya censura, garantizar las libertades, pero cuáles son las fronteras, qué está permitido y qué no, dónde está la ética, sería interesante una conferencia para que se explique para no seguir nosotros denunciando que hay robots”.

