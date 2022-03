Tras asegurar su presencia en Qatar 2022, México se mete al top-10 del ranking FIFA por encima de Alemania o Países Bajos

Redacción

Ciudad de México.- Luego de derrotar a El Salvador por 2-0 en la cancha del estadio Azteca, la selección mexicana no solo amarró su clasificación directa al mundial de Qatar 2022, sino que e además consiguió meterse a los primeros diez puestos del ranking mundial de FIFA.

Gracias a sus últimas victorias en la eliminatoria mundialista de Concacaf, México pasó del puesto número 12 del ranking al noveno lugar, con lo que superó a selecciones europeas como Alemania, Países Bajos o Dinamarca.

Al contrario, Estados Unidos perdió dos lugares y pasó del puesto 13 al 15, siendo superados por Suiza y Uruguay.

Por su parte, Costa Rica subió once puestos desde el 42 hasta el 31, pero no alcanzó boleto directo al Mundial y tendrá que jugar repechaje contra Nueva Zelanda.

Mientras que en la parte alta, la sorpresa fue que Brasil volvió a liderar el ranking de la FIFA luego de cinco años, gracias a sus últimas victorias frente a Chile y Bolivia, ambas por 4-0, que lo colocaron en la primera posición de la tabla, en la que desplazó por primera vez en tres años a Bélgica.

Así quedó el ranking FIFA:

Ranking Bandera Equipo Puntos Puntos Previos +/- 1 Brasil 1832.69 1823.42 9.27 2 Bélgica 1827 1828.45 -1.45 3 Francia 1789.85 1786.15 3.70 4 Argentina 1765.13 1766.99 -1.86 5 Inglaterra 1761.71 1755.52 6.19 6 Italia 1723.31 1740.77 -17.46 7 España 1709.19 1704.75 4.44 8 Portugal 1674.78 1660.25 14.53 9 México 1658.82 1647.9 10.92 10 Países Bajos 1658.66 1653.73 4.93

México no alcanzó a ser cabeza de serie

De haberse metido a la octava posición del ranking FIFA, México se hubiera convertido en cabeza de serie en la conformación de los grupos del Mundial, pero al quedarse en la novena posición, el Tri será parte del bombo 2, donde se ubican los siguientes ocho clasificados en el ranking, es decir, del puesto 9 al 16.

Debido a la conformación de los grupos del mundial, México no podría enfrentarse ni a equipos de su misma confederación (Concacaf) ni a selecciones de su mismo bombo, por lo que los verdes ya tienen por seguro que en la fase de grupos no jugarán contra Dinamarca, Países Bajos, Alemania, Suiza, Croacia, Uruguay, Estados Unidos, Canadá o Costa Rica, si es que esta última pasa el repechaje.

El sorteo que determinará los grupos de la Copa del Mundo de Qatar 2022 se celebrará este viernes primero de abril en Doha a las 10:00 de la mañana hora del centro de México, y será transmitido en vivo por TUDN y TV Azteca.

Así quedaron los bombos:

BOMBO 1: Qatar, Brasil, Bélgica, Francia, Argentina, Inglaterra, España y Portugal.

BOMBO 2: México, Holanda, Dinamarca, Alemania, Uruguay, Suiza, Estados Unidos y Croacia.

BOMBO 3: Senegal, Irán, Japón, Marruecos, Serbia, Polonia, Corea del Sur y Túnez.

BOMBO 4: Camerún, Canadá, Ecuador, Arabia Saudita, Ghana, Ganador repechaje Costa Rica vs Nueva Zelanda, Ganador repechaje Perú vs Emiratos Árabes Unidos/Australia y Ganador repechaje Gales vs Escocia/Ucrania.

