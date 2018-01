México, referente de festivales musicales a nivel internacional

Nuevos talentos se han dado a conocer por medio de los festivales que han fungido como impulso para nuevos talentos.

Notimex

Ciudad de México.- México se ha convertido en un referente importante en la organización de festivales musicales y escaparate de exposición de nuevos talentos de América Latina, Europa y Estados Unidos, así como la puerta de promoción de artistas mexicanos para festivales internacionales.

Tal es el caso de la agrupación Los Ángeles Azules, que ha sido invitada a uno de los festivales de música más importantes de California, como es el Coachella Valley Music and Arts Festival, en abril próximo.

Publicidad

Otras agrupaciones que han logrado trascender más allá de las fronteras son los exponentes de rock como Café Tacvba, Panteón Rococó, El Tri y Maná, que han recorrido Estados Unidos, Centro y Sur de América, así como parte de Europa en festivales de primer nivel.

En México, la cultura de los festivales consolidada desde hace más de dos décadas, se ha expandido en conceptos diversos, algunos considerados de nicho o culto y otros, que han crecido exponencialmente como El Corona Capital, donde convergen exponentes de rock y electrónica, nacionales e internacionales.

Uno de los festivales más cotizados es el Vive Latino, ha logrado permanecer 18 ediciones y sigue siendo el más concurrido en la escena en la Ciudad de México; se ha transformado y de un concepto iberoamericano ha pasado al plano internacional con exponentes de todo el mundo.

Incluso de géneros populares nacionales como el norteño, con Los Tigres del Norte; la cumbia con Los Ángeles Azules y la música versátil con La Sonora Santanera, lo que aumentó su demanda entre los jóvenes amantes de la música.

El público es el que logra con su asistencia la permanencia o no de cualquier festival, por lo que no podía ser descartado entre los favoritos en México el Festival Cumbre Tajín, organizado en Veracruz, que además vincula actividades culturales no musicales que promocionan la zona a nivel Mundial.

En el mismo estado se realiza un festival internacional que convoca a los mejores exponentes de salsa y orquesta, que a lo largo de estos años ha tenido cambios de concepto, de Festival Internacional de la Salsa en Boca del Río, ahora conocido como Salsa Fest.

La gama de encuentros musicales se extiende cada vez más y muestra de ello es el Festival Nrmal, que al igual que el Corona Capital, sigue creciendo, pero como escaparate de bandas emergentes de la escena nacional e internacional, exponentes que más tarde buscan una oportunidad en el Vive Latino o en festivales como Coachella.

La oferta musical en conciertos masivos sigue fortaleciéndose ahora con el Festival Ceremonia, una de las nuevas propuestas de esparcimiento con tres ediciones y que busca ofrecer exponentes de todos los géneros musicales, que no encuentran cabida en festivales ya consolidados.

Casi en puerta, se puede esperar ya el Festival de Música Electrónica EDC, que ha logrado traer a los más renombrados DJ europeos, americanos y en especial mexicanos, que van logrando reconocimiento internacional.

Otros festivales que se han ganado el estatus de culto o nicho, son el Festival Vaivén, un encuentro de exponentes de la escena del rock alternativo, el Synth pop y tecno, nacional e internacional; el Anagram Festival, el Festival Roxy y el Revolution Fest, que se realizan en Guadalajara, Así como el Bahidora, Tópico y Hell and Heaven Fest.

La descentralización de los festivales ha venido a aumentar las propuestas y la oferta en esta cultura de convivencia masiva, como los que ahora ganan difusión y promoción en Monterrey, Nuevo León, empezando por Pal’ Norte, un festival que ha roto récord de asistentes y que se realiza en el Parque Fundidora en el mes de marzo, con exponentes internacionales y nacionales.

A Pal’Norte le siguen el Machaca Fest en junio, en el mismo Parque Fundidora y que viene ganando espectadores, por sus costos populares y la diversidad de exponentes, y en tercer lugar en Monterrey está el Wish Outdoor Festival que ha logrado éxito por la propuesta extranjera que trae.

LP*