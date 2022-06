Podemos definir a México, como un país soberano, cuyo nombre oficial es Estados Unidos Mexicanos, es una República representativa, democrática, laica y federal, compuesta por 31 estados y por la Ciudad de México, unidos en una Federación, con una extensión territorial de un millón 964 375 km2, que limita al norte 3 mil 185 km de largo con la frontera con Estados Unidos de América y al sur con 958 km con Guatemala, y 276 km con Belice, limitado al oeste con el Océano Pacifico y al este con el Golfo de México y el mar caribe sumando 9 mil 330 kilómetros de litorales, incluyendo los arrecifes y cayos en los mares adyacentes; las islas de Guadalupe y Revillagigedo situadas en el Océano Pacífico; La plataforma continental y los zócalos submarinos de las islas, cayos y arrecifes; las aguas de los mares territoriales y el espacio aéreo entendido como la porción de atmósfera terrestre situada sobre el territorio nacional y sobre el agua que controla nuestro país, compuesto a partir de los 20 mil pies hacia arriba. Con una población estimada de más de 130 millones de personas, que en su mayoría hablan el español, y 68 lenguas indígenas propias y 287 variedades lingüísticas; que se caracteriza por diversidad religiosa, cultural, gastronómica. Y una riqueza natural abundante y con una biodiversidad enorme, así como variedad de climas.

Sin embargo pese a este resumen de datos, se requiere de hacer una reflexión profunda. Para entender el origen de nuestros problemas y afanarnos en resolverlos. Porque pese a los eventos negativos que impactan la realidad cotidiana. México no es la corrupción, ni la violencia, la delincuencia y los demás males que nos aquejan.

Como ciudadanos mexicanos, estamos conscientes de ello, por eso buscamos elevar nuestra calidad de vida, en cada uno de nosotros aun conservamos un poco de esperanza, para continuar adelante frente a las adversidades que se nos presentan.

Ya hemos perdido la inocencia, frente a los políticos con una independencia declarada hace 200 años. Ya no estamos para cuentos y promesas, esperando que vengan a arreglar nuestro mundo con mentiras. Muestra de ellos son los resultados electorales que en cada elección reflejan el hartazgo de una sociedad que no se siente representada por los partidos políticos.

La reflexión de hoy es para que nadie se debe sentir indispensable o iluminados, únicos, que van a venir a salvar a México, ese cuento ya nos lo vendieron muy caro y durante muchos años; ahora si los partidos políticos quieren ganar, deben construir un proyecto de nación, en el que se incluya a la mayoría, reconociendo todas nuestras diferencias e idiosincrasia, de lo contrario la alianzas, estarán condenadas al fracaso, que decepcionante es ver cómo los dirigentes de los partidos, solo atinan a buscar y cuidar sus interese personales, o de grupo, sin darse cuenta que la alianza que los puede hacer ganar en con el pueblo. De qué sirve que se junten tres o cuatro partidos, que no tienen la confianza de los ciudadanos, que no representan una propuesta viable de gobierno. Y que solo buscan mantener a toda costa sus privilegios.

Lee también: AMLO celebra triunfo de Morena y abre las puertas de su gabinete a exgobernadores

Es un error de cálculo mayúsculo, pueden aliarse, si, pueden obstaculizar la agenda del presidente, sí, pero no pueden ir en contra de la voluntad popular. Y esa no se gana, mentiras, como sus sueldos y prerrogativas. Ahí está el detalle, los partidos políticos, no se dan cuenta que se están muriendo, ante la falta del respaldo popular, ante el abandono y la pérdida de su militancia, ante la falta de democracia interna. Pueden jugar a ser futuristas y maniqueos; pero para ganar, tienen que transformarse y ubicarse en la realidad, se requiere ser sensible a los problemas sociales, valientes para enfrentar la corrupción y autocríticos para ganar el respaldo popular. Y esas cualidades no crecen en macetas. México somos todos, no solo los que se aliaron.

Para recibir sus opiniones [email protected]