México enfrenta grandes problemas con el coronavirus: Donald Trump

Redacción

Estados Unidos. – El presidente Donald Trump lanzó un tuit temprano por la mañana en el que señala a México como un país con grandes problemas con la situación de coronavirus.

Y esto lo mencionó para señalar que esto en parte les afecta al momento de que los mexicanos cruzan la frontera para ir a tierras norteamericanas.

Por ello, aclaró, que sus ciudadanos tienen suerte de que él sea el mandatario puesto que ya está construyendo el muro que nos separará de ellos.

A pesar de estas declaraciones es necesario aclarar que Estados Unidos es el país con mayor número de contagios en el mundo superando ya el millón con la cifra 1.184.711 y ahora con 68.489 muertes; en contraparte México cerró ayer con 23, 471 contagios y un total de 2,154 defunciones. Lo que pone en tela de juicio lo dicho por Trump.

Mexico is sadly experiencing very big CoronaVirus problems, and now California, get this, doesn’t want people coming over the Southern Border. A Classic! They are sooo lucky that I am their President. Border is very tight and the Wall is rapidly being built!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 4, 2020