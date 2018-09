México, en crisis; no ha crecido en 30 años: AMLO

Responde a empresarios que la bancarrota también se mide con factores como violencia y pobreza

Redacción

La Paz, B.C.– Aunque dijo que hay camajanes (holgazanes que viven a costa de los demás) del conservadurismo, que manipulan la información y que no les gusta la expresión “bancarrota”, el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador sostuvo que él tiene sus propios datos de la economía y reafirmó que el país está en crisis al no haber crecimiento económico en los últimos 30 años.

Antes de viajar a Guadalajara para reunirse con los gobernadores entrante y saliente de Jalisco, Enrique Alfaro y Aristóteles Sandoval, respectivamente, así como con el llamado superdelegado Carlos Lomelí, el presidente electo reaccionó a las declaraciones del sector empresarial, el cual rechaza que el país esté en bancarrota.

En este sentido, respondió: “Hicieron algún planteamiento de que no les gustó la palabra, el término, el concepto bancarrota, yo tengo mis datos. Es que, ¿quién no ve la realidad?, si llevamos 30 años sin crecimiento económico, la deuda pública nada más de [Vicente] Fox a la fecha creció de 1.7 billones a 10 billones”.

En entrevista en el aeropuerto de La Paz, Baja California Sur, apuntó que “hay crisis en México” y eso no sólo se mide con variables macroeconómicas, sino con factores como violencia, pobreza, abandono, inseguridad y añadió que ha resultado un fracaso la política económica neoliberal, pero va a “cambiar”.

Ofreció disculpas, reconciliación, “amor y paz”, a quienes les causó enojo el término bancarrota, pero también subrayó que no se quedará callado y acusó que hay quienes no quieren que se afiance el proyecto de transformación.

“No vamos a tener problemas, porque la política neoliberal se caracterizó por la corrupción, son muy rateros, eso fue lo que agravó la situación económica y social, la corrupción, entonces, eso ya no va a haber, como dicen los tecnócratas, esa variable ya no se va a presentar, ya no va a haber corrupción”, expuso el tabasqueño.

Criticó a quienes aplaudieron la reforma energética y a quienes pensaban que en este año “iba a llegar la dolariza” de la inversión extranjera y la extracción de petróleo.

También a los medios de comunicación y a sus adversarios conservadores que no terminan de digerir lo que sucedió en la elección.

Pidió que no haya manipulación “de los camajanes del conservadurismo” y aclaró, para “que se oiga bien y se oiga fuerte”, que va a cumplir sus compromisos en campaña, “no le voy a fallar al pueblo de México”, aseguró.

Más tarde, el presidente electo viajó a Jalisco para presentar a los gobernadores entrante y saliente, Enrique Alfaro y Aristóteles Sandoval, los proyectos que tiene la próxima administración para la entidad, encuentro al que asistió el futuro superdelegado Carlos Lomelí.