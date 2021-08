Efraín Tzuc

Ciudad de México.- El Movimiento Nacional por Nuestros Desaparecidos de México, que agrupa a más de 70 colectivos de búsqueda, presentó un informe sobre la crisis forense en México. De acuerdo con su investigación, en el país hay 52 mil 4 cuerpos sin identificar; se trata de cadáveres que han ingresado a las morgues como desconocidos desde 2006 y que, hasta el mes de agosto de 2020, las autoridades forenses no les habían restituido su identidad.

Los estados con más cuerpos sin nombre, pendientes de identificar, son: Baja California con 9 mil 087; Ciudad de México, con 6 mil 701 y el Estado de México, que acumula 5 mil 968. Otras entidades con números altos son Jalisco, con 5 mil 738 y Chihuahua, con 3 mil 943. Juntos, estos cinco estados concentran poco más del 60% de la crisis forense reportada por el Movimiento.

Además, los estados de Tamaulipas y Nuevo León también superan la media nacional de 1,575 cuerpos. Con un menor rezago se encuentran los estados de Aguascalientes, con 139; Tlaxcala, con 89 y Campeche, con 14 cuerpos.

El informe “La crisis forense en México: más de 52,000 personas fallecidas sin identificar” también advierte que la cifra de 52 mil 4 personas fallecidas sin identidad “es un piso mínimo reconocido por el Estado”. También resalta que los registros parecían no ser “técnicamente confiables”, por lo que existen sospechas razonables de que las autoridades no entregaron cifras reales.

“Por ejemplo, frente a la solicitud de acceso a la información que dirigimos a la Fiscalía General del estado de Veracruz, ésta reportó un total de 1,391 personas fallecidas no identificadas. Pero el 35% de esas personas (490) ha sido localizado sólo en dos de las muchas fosas clandestinas identificadas en el estado (Colinas de Santa Fe y Arbolillo). Es altamente probable que la cantidad de cuerpos no identificados en Veracruz sea mayor”, se lee en la publicación.

Hasta la fecha, las autoridades federales no han dado a conocer una cifra oficial de cuerpos sin identificar pese a que, desde junio de 2019, presentaron resultados de un diagnóstico de las capacidades forenses en el país en el que, entre otros datos, recogieron el número de cuerpos pendientes por devolverles la identidad.

En septiembre de 2020, una investigación del proyecto A dónde van los desaparecidos y Quinto Elemento Lab reveló por primera vez que, de 2006 al 1 de diciembre de 2019, habrían al menos 38 mil 891 cuerpos sin identidad en el país, con base en información de las instituciones forenses, y reportó los datos a nivel estatal así como el destino final de los cuerpos. La base de datos de cada uno de los cuerpos con 10 variables puede ser consultada aquí.

Falta de especialistas

Foto: Martín Rodríguez

En su informe, el Movimiento también determina que “la cantidad de peritos especializados en antropología física, radiología y arqueología es particularmente deficiente si se la compara con criminalística y medicina (que concentran el 54.24% del total)”.

Apenas 30 antropólogos forenses se encuentran repartidos en 13 Servicios Médicos Forenses (Semefos) del país; sólo en San Luis Potosí y Estado de México las autoridades reportaron contar con arqueólogos forenses. Ambos especialistas son indispensables para la identificación de cuerpos, particularmente de larga data o encontrados en fosas clandestinas.

El informe también recuerda que la Fiscalía General de la República (FGR) no ha implementado las herramientas forenses que la Ley General de materia de Desapariciones dispuso para enfrentar la crisis forense: el Registro Nacional de Fosas Comunes y Fosas Clandestinas, el Registro Nacional de Personas Fallecidas No Identificadas y No Reclamadas y el Banco Nacional de Datos Forenses.

Como reportó el proyecto A dónde van los desaparecidos, la FGR lleva más de dos años de retraso para tener estos registros, así como el Programa Nacional de Exhumaciones e Identificación Forense.

Mecanismo para combatir la crisis forense

Foto: Martín Rodríguez

Los integrantes del Movimiento Nacional por Nuestros Desaparecidos de México recuerdan que el Gobierno federal anunciará a las personas expertas que fueron seleccionadas como grupo coordinador del Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense (MEIF), un órgano multidisciplinario y con autonomía técnico-científica que se encargará de realizar peritajes de cuerpos y restos óseos que, hasta diciembre de 2019, ingresaron a los Semefos del país como desconocidos.

Aunque el 4 de diciembre de 2019 fue creado este Mecanismo, la falta de un grupo coordinador impide que comience a funcionar.

En el informe, las familias de personas desaparecidas llamaron a las autoridades a “avanzar decididamente en la implementación del Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense garantizando irrestricta colaboración por parte de las fiscalías, presupuesto adecuado y respeto por su autonomía técnica y de gestión”.

***

*Efraín Tzuc es reportero en el Proyecto A dónde van los desaparecidos y asistente de investigación en Quinto Elemento Lab.

www.adondevanlosdesaparecidos.org es un sitio de investigación y memoria sobre las dinámicas de la desaparición en México. Este material puede ser libremente reproducido, siempre y cuando se respete el crédito de la persona autora y de A dónde van los desaparecidos (@DesaparecerEnMx).

ac