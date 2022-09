El Tri femenil sub-17 de Ana Galindo no pudo conservar su ventaja y terminó empatando ante Colombia, lo que les costó el título

Óscar Jiménez

León.- Tras dividir unidades por haber empatado a una anotación ante Colombia, la Selección Mexicana de Futbol Femenil sub-17 no pudo concretar la odisea de coronarse en la edición 2022 de la Women’s Revelations Cup, que se disputa en la Unidad Deportiva Enrique Fernández Martínez de la ciudad de León.

Las dirigidas por Ana Galindo generaron oportunidades en el área rival, pero los cartoncillos, las faltas y una que otra atajada, evitaron que se quedaran con el título. Al contrario, las sudamericanas con el empate y el punto se posicionaron en lo más alto del torneo internacional.

Lee también: Con penal Lobos de la Universidad Latina arrebata la victoria en jornada 2 de la Liga Premier

La Selección Mexicana encontró su oportunidad más clara en la primera mitad por medio de un cobro por la vía penal. Sin embargo, Fátima Servín reventó su disparo en la humanidad de la cancerbera colombiana, Luisa Fernanda Agudelo, a quien sólo le bastó recostarse sobre su derecha para atajar el tiro.

Y la peor de las tardes se confirmaría para la propia Fátima Servín, que apenas unos minutos después, a los 37′, saldría expulsada por doble tarjeta amarilla, tras una temeraria barrida.

Sin embargo, esto no detuvo al equipo mexicano, que cerró la primera mitad con un paso al frente por medio de Valerie Vargas, que lograría adelantar tras concretar una oportunidad por un tiro de castigo a los 49′.

Foto: Especial

Ventaja no le duró mucho a México

Cuando todo estaba ‘dominado’, la selección azteca volvería a caer en los errores defensivos, y provocaría una pena máxima a favor de las cafetaleras. Sin dudarlo, Gabriela Rodríguez concretaría la oportunidad con el zapatazo que mandaría al fondo el disparo a los 47 minutos de la segunda mitad.

En ese ínter, el equipo mexicano gestionó una serie de oportunidades de cara al marco, aunque nada que les pudiera dar nuevamente la ventaja en la pizarra. Entre Luisa Fernanda Agudelo y la barrera defensiva de Colombia, defenderían lo suyo para mantenerse en la igualada.

De esta manera, con el empate el equipo mexicano consiguió sumar 5 unidades, mientras que, Colombia se erigió como campeonas del certamen con 7 puntos, producto del empate y dos victorias ante los similares de Chile y Canadá.

Te puede interesar: La jornada futbolera del TDP hizo vibrar a la afición guanajuatense

“Fue una gran motivación ver tanta gente en las gradas, porque además ayuda a que siempre lo llevemos. (…) Por otro lado, lo más importante que tuvimos fue que no dejamos de pelear y no dejamos de correr durante todos los partidos, y dejamos todo. En este último partido jugamos bien, y la diferencia no fue mayor durante todo el partido. Fue un rival muy difícil el equipo de Colombia”, consideró Natalia Colin, jugadora de la Selección Mexicana de Futbol sub-17.

Quizás te interese:

JRP