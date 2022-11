México como opción

Esta semana ha habido muchos motivos de tristeza. El panorama se pinta de rojo frente a tantas muertes: nos están matando a nuestras mujeres y sucede tan seguido que parece que ya ni se nota. La mancha de la criminalidad avanza amparada por la impunidad. Cada día hay más pobres. El acceso a una educación de calidad es más difícil. Los servicios de salud son caros. La raya que separa a los mexicanos no se pinta entre los fifís y el pueblo, entre los conservadores y los liberales sino entre los que tienen acceso a una vida digna y los que no. En medio de tanta catástrofe, hay un motivo esperanzador que ilumina nuestra perspectiva: Estados Unidos ya se dio cuenta de que la opción no es China, la opción es México.

Parece que lo evidente está ganando terreno y nuestros socios comerciales nos empiezan a tomar en serio. Está la oportunidad de dejar de ser el patio de atrás del consumidor más grande del mundo. La ruptura de las cadenas de suministro les dejó claro que más vale cerca que lejos. Asia es un territorio lejano, China es un negociador duro al que no le gusta ceder posiciones, con el que las relaciones comerciales se vuelven complejas y los estadounidenses ya se dieron cuenta de que prefieren simplificar sus cadenas de valor.

La posición geoestratégica de México se convierte en una ventaja competitiva que nos hace ser un punto estratégico. Nos tienen al lado, tenemos puerta al occidente y al oriente, somos el umbral con América Latina y si queremos, podemos estar cerca de todos. Somos, como lo dijeran nuestros ancestros, el ombligo del mundo. Recuerdo a Mikah Ronkainen, profesor de Comercio Internacional de la Universidad de Georgetown en Washington, D.C. que decía que la fortaleza geográfica de México era tan importante que siempre nos serviría como tabla de rescate.

Efectivamente, mientras en el mundo el panorama se oscurece porque las variables económicas marcan un rumbo a la crisis y a la recesión, mientras en otras partes del mundo la inflación está golpeando duro y el tipo de cambio de monedas fuertes de deprecia, en México estamos pasando tragos gordos pero la economía no nos está castigando tanto. Hay oportunidades que podemos aprovechar si somos capaces de poner nuestra casa en orden.

Por ejemplo, la ola republicana que pensaba arrasar con los demócratas en el Congreso y en las gubernaturas no fue tan potente. Si pensaban derrotar al presidente Biden, hoy el hombre está de pie, sonriente y diciendo sin abrir la boca, a los que se creyeron tan fuertes, no se les olvide que aquí está su presidente con la mano en el timón desde la Ofician Oval. Eso a México le conviene porque Joe Biden cree en el apuntalamiento de sus socios comerciales, es decir, preferir hacer negocios con los que tiene cerca que con los que están lejos y los mexicanos estamos al lado.

Claro que la oportunidad que se presenta es muy importante y habríamos de aprovecharla. Si los Estados Unidos quieren priorizar las negociaciones con sus aliados y desarrollar negocios con sus amigos, hay que fortalecer nuestra amistad con los estadounidenses. Por supuesto, no es que lo hagan porque nos quieren mucho. No, esto no es una cuestión de amor, es un tema de conveniencia y a ambas naciones nos conviene.

Esto le daría un impulso a México porque muchas empresas que antes estaban instaladas en Asia hoy tienen ganas de venirse a operar a nuestro país. Esto sería una fuerza generadora de empleos, un semillero de posibilidades para proyectos de emprendimiento y un germinal de desarrollo. A los Estados Unidos les ayudaría a fortalecer sus cadenas logísticas que hoy probaron ser frágiles. El apuntalamiento de socios comerciales es una noción que marcará los próximos años: la geopolítica será cada vez más relevante para la economía y esas son buenas noticias para México.

No obstante, hay que ser lo suficientemente astutos para aprovechar semejante ventana de oportunidad. Para ser atractivos, hay que arreglar el cochinero, hay que dejar de pelear por tonterías, hay que ser más inteligentes y entender que lo urgente es darle a los que nada tienen la posibilidad de tener algo. Sembrar para cosechar. Hacer de México la mejor opción. Hacer que cada vez más mexicanos tengan acceso a una vida digna.

