Mexicano hace historia en las 500 millas de Indianápolis

España.- Atraviesa el verano Lewis Hamilton con los colmillos afilados. Tras el desliz estratégico en Silverstone, donde las exigencias de las gomas duras encumbraron a Verstappen, el británico fue cocinando a fuego lento su quinta conquista en Montmeló.

Lewis Hamilton dominó el Gran Premio de España para conseguir su cuarta victoria en seis carreras en lo que va de la temporada 2020 de la F1 e impuso un récord de podios.

La victoria de Hamilton amplió su ventaja en el Campeonato del Mundo a 37 puntos sobre Verstappen, que está seis por delante de Bottas. Esta fue la victoria 88 de la carrera de Hamilton y ahora está a solo tres del récord de victorias de todos los tiempos de Michael Schumacher (91). También fue su podio 156 y superó la marca anterior, también en manos de Schumacher (155).

“No sé qué decir. Es extraño. Todos nosotros, los pilotos, hemos crecido viendo a Michael y soñando con estar ahí. Lo que estoy viviendo supera cualquier sueño infantil que pudiera tener”.

‘Checo’ sumó puntos, pero lo penalizaron

Los Racing Point del canadiense Lance Stroll y del mexicano Sergio Pérez terminaron al pie del podio, como cuarto y quinto. Era la primera carrera para Checo Pérez después de perderse las dos anteriores al dar positivo por Covid-19 y haber tenido que quedar en aislamiento.

“Lo dimos todo, fue muy injusta la penalización porque nos costó un puesto, sin embargo fue un muy buen resultado para el equipo. ¡Agradecido por volver a la pista y por su apoyo!”, expuso el mexicano en redes sociales.

Pérez tuvo una penalización al omitir las banderas azules y no darle el paso a Lewis Hamilton, lo que le valió una sanción de un puesto.

“No tenía para dónde moverme. Hamilton me llegó en la curva 10 y el tercer sector es muy trabado, entonces no había dónde dejarle la posición. He visto cosas mucho peores que estas y sin penalizaciones. No sé si en las dos carreras que no estuve cambió algo. No había nada que pudiera hacer, no encontraba cómo darle la posición”, explicó el piloto sobre el incidente que le costó pasar de cuarto a quinto lugar, intercambiando posición con su compañero de equipo.

