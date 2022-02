La mexicana abusada sexualmente en Catar, fue condenada a 100 latigazos y 7 años de prisión por “tener relaciones” extramaritales

Redacción

México.- Paola Schietekat Sedas, es una mexicana que fue abusada sexualmente en Catar, mientras trabajaba en ese país como parte del Comité Organizador del Mundial de Futbol que se llevará a cabo en noviembre.

Sin embargo, pese a que logró documentar el hecho y obtener un certificado médico que avalaba la agresión, las autoridades de ese país le impusieron una condena de 100 latigazos y 7 años de prisión, por tener una relación extramarital.

Gracias a la intervención del Comité Organizador del Mundial y Humans Rights Watch, pudo salir de catar y regresar a México el 25 de junio del 2021. Cabe mencionar que la economista, politóloga y antropóloga, denunció la indiferencia con la que actuó el cónsul de México en Catar, ante lo sucedido a la joven.

La agresión ocurrió el 6 de junio del año pasado, pero fueron informados por Paola recientemente en un artículo, en el narró la violencia a la que fue sometida y en la que hizo a otro hecho, pues la mexicana fue abusada sexualmente en la adolescencia.

Ver nota: Trudeau declara emergencia nacional por protestas antivacunas en Ottawa

Foto: Especial

“Tenía 16 años cuando mi primer novio me encerró en su departamento, me violó y amenazó con matarme después de darme una paliza que dejó marcas visibles por varias semanas, todo por un arranque de celos…Recuerdo el camino de regreso a mi casa, pensando en qué iba a decirle a mis papás para justificar las horas en las que no les contesté el teléfono, en cómo iba a ocultar las marcas, porque claramente sentía que era mi culpa, y porque era una niña, sin la capacidad de racionalizar que lo que acababa de vivir era un intento de feminicidio, y porque era una víctima de violencia sexual, que interiorizó, como hacen muchas, la culpa y la vergüenza de lo sucedido”, relató.

Schietekat Sedas tardó una década en compartir esa experiencia que le costó terapias, medicamentos y síntomas de estrés postraumático.

Sí, horrible la sentencia de los latigazos, pero más horrible saber que tu Embajada se sentaría a verlo sin hacer nada — Paola Schietekat 💜💚💗🇵🇸 (@paola7kat) February 16, 2022

“En esos diez años, mi agresor se casó y tuvo una hija. Me enfurecí conmigo misma por no haber denunciado, por no haberme querido y respetado lo suficiente como para denunciar a alguien que hizo semejante daño. No faltaron ocasiones en las que, personas en quienes confié mi testimonio, me preguntaron, extrañados, por qué no había denunciado. Eso sólo añadía leña a un fuego que ni siquiera yo había iniciado, y que tampoco me correspondía apagar”, explicó.

Paola, estudió Relaciones Internacionales, Ciencias de la Conducta, Antropología y Ciencias de la Conducta y Políticas Públicas, luego fue contratada como economista conductual en el Comité Organizador del Mundial, trabajo que tuvo que dejar debido a que si regresa al país se le impondría la condena.

El 6 de junio de 2021, un hombre al que consideraba su amigo, perteneciente a la comunidad latina en Doha, se metió a su departamento mientras ella dormía. Esta vez denunció de inmediato pues no quería repetir la impunidad que sufrió cuando era más joven.

Foto: especial

“Después de un forcejeo breve, pues su fuerza sobrepasaba la mía, terminé en el piso. Horas después, me salieron moretones en todo el brazo izquierdo, el hombro y la espalda. Mantuve la cabeza fría: le avisé a mi mamá, a un colega del trabajo y documenté todo con fotos, para que mi memoria, en un intento de autoprotección, no minimizara los eventos o borrara por completo parte de ellos”, detalló.

No obstante, con el certificado médico que demostraba la agresión, acudió a la policía junto con el Cónsul de México en Catar, Luis Ancona. Más tarde, la convocaron de nuevo a la estación policial. La querían enfrentar con su agresor, quien aseguraba que eran novios y que ella había dado consentimiento para que él ingresara al departamento.

Fue así que la mexicana abusada en Catar, se convirtió en victimaria, pues en ese país las relaciones extramaritales con consideradas un delito, esa fue la preocupación de policías.

La sentencia, que se dio a conocer en su ausencia, absolvió al agresor y a ella se le impuso la pena de 100 latigazos y siete años de prisión. Era culpable por haber tenido una relación extramarital. Para evadir la condena, su abogada se atrevió a recomendarle que se casara con el abusador. Schietekat Sedas sigue sin poder creerlo.

Lea también: Rusia no quiere guerra: comienza retiro de tropas en la frontera de Ucrania