25 expertos reconocerán lo mejor de la gastronomía y la hotelería después de haber evaluado alrededor de 150 restaurantes y 60 hoteles

Roberto López Arrieta

San Miguel de Allende.- Desde éste miércoles hasta el sábado, estará vigente el evento Mexbest, que reúne a lo mejor de la gastronomía y la hostelería en el corazón de México.

La ciudad es la sede oficial de premiación de ésta plataforma. En el evento, promovido por la revista Quién, se esperan más de 200 invitados. Entre estos estará presente lo mejor del sector hotelero, restaurantero, ‘influencers’ de comida y jurado.

Durante la edición 2022, MexBest tiene la participación de un jurado con 25 expertos. Ellos reconocerán lo mejor de la gastronomía y la hotelería después de haber evaluado alrededor de 150 restaurantes y 60 hoteles en todo el país.

El concepto de este año se enfoca en hacer homenaje al personal de ambos gremios que, a pesar de la crisis por covid-19, continuó sus actividades con hospitalidad en sus establecimientos.

Mexbest en San Miguel reunirá a lo mejor de la gastronomía y la hotelería de México. Foto: Especial

Dentro de las categorías en la industria restaurantera se encuentran: Best of The Best, Mejor Restaurante de Hotel, Casual Dining, Restaurante Nuevo, Chef Promesa, Mejor Restaurante Local, Mejor Cocina Regional, Mejor Experiencia de Vino, Mejor Servicio y Reader’s Choice.

Las categorías en la industria hotelera son: Best of The Best, Mejor Programa de Bienestar, Mejor Servicio, Escape Romántico, Experiencia Gourmet, Experiencia de Negocios, Escape Familiar, Mejor Programa de Sostenibilidad, Diseño y Arquitectura y Reader’s Choice.

Preparan diversas actividades para los asistentes

MexBest ha tenido como ganadores a diversas personalidades de la industria hotelera y restaurantera. Entre estos destacan Enrique Olvera (Pujol), Elena Reygadas (Rosetta), Mikel Alonso (Biko), Rafael Micha (Grupo Habita), entre otros.

Enrique Olvera, chef del prestigioso restaurante Pujol en la Ciudad de México. Foto: SUN

Durante el evento se realizarán distintas actividades temáticas. Las sedes serán el hotel Live Aqua San Miguel de Allende, Fábrica La Aurora, Rancho Xotolar, Galería Casa Diana, Finca Luna Serena, entre otros sitios.

Ahí los asistentes podrán disfrutar de catas de mezcal, sesiones de spa, talleres de jabones artesanales, workshop de talavera, cenas y brunch especiales, entre otras actividades que, además de deleitar a los más excéntricos paladares, ofrece un recorrido por los sitios más emblemáticos de la ciudad.

