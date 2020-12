Agencias

Ciudad de México.- El argentino Leo Messi, capitán del Barcelona, aún no tiene claro su futuro, sin embargo, señaló en entrevista a La Sexta que si tiene que abandonar el club azulgrana le gustaría “que fuera de la mejor manera”.

“No sé si me iré o no y si me voy, me gustaría irme de la mejor manera. Hablando hipotéticamente, me gustaría volver algún día, me gustaría volver a la ciudad, a trabajar en el club, aportar, que no pasa nada, que el Barcelona es mucho más grande que cualquier jugador y que ojalá el presidente que venga haga bien las cosas para volver levantar títulos importantes”, señaló.

En todo caso, Messi, pese a que a partir del próximo 1 de enero puede negociar su futuro con cualquier club, admite no tener “nada claro” lo que va a hacer. “Hasta que no termine la temporada no decidiré nada. Lo importante es pensar en el equipo, conseguir títulos y no pensar en otras cosas”, dijo.

“Voy a hacer lo mejor que sea para mí y para el club. Me manejo con el corazón y con la cabeza”, insistió el argentino, quien descartó fichar por el Real Madrid o por el Atlético, “es imposible”, señaló.

“Ahora estoy bien. Pasé muy mal todo el verano. Antes por cómo acabó (la temporada), después vino lo del burofax y después lo arrastré durante el comienzo (de esta campaña). Sigo con ganas de pelear por todo lo que viene”, afirmó.

Messi asegura que no juega para ser “el mejor del mundo”, sino “para ganar y para dar el máximo” a su equipo y lo mejor en cada partido. Cree que el Barcelona, en lo económico está “realmente mal” y considera que “va a ser realmente difícil volver a estar donde estábamos”.

“Espero que el que agarre (el club como presidente), cambie la situación. La situación es muy difícil y no va a ser fácil darle la vuelta a todo. Ojalá el que gane, vuelva a poner al Barça donde se merece, porque hoy no lo está”, añadió.

