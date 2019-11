Mesera se queja en Facebook por que le dejaron ¡86 pesos de propina!

Un internauta hizo una captura de pantalla de la queja que rápidamente se propago causando diversos comentarios a favor y en contra

México.- Una joven que aparentemente trabaja en un restaurante-bar se quejó amargamente por que el cliente que gastó cuatro mil pesos en la cuenta solo le agregó 86 pesos de propina a lo cual dijo que “si no tienen para pagar mejor pidan para su casa”.

Jim Ake fue el usuario que compartió la publicación de la joven, que hasta el momento se mantiene anónima, en su cuenta de Facebook y rápidamente se hizo viral causando polémica pues, mientras unos usuarios aseguraban que las propinas son opcionales, otros argumentaban que este dinero es la principal fuente de ingresos para los meseros.

“Me dejaron 86 de propina, si no tienen para pagar un servicio, no salgan a restaurantes amigos. Pidan en su casita, para llevar y tomen en su casa. No tengo porque andar pagando su servicio, gatos”, comentó la mujer en su cuenta de Facebook.

Inmediatamente que el joven publicó este mensaje e indicaba que “realmente la propina no es obligación, ni es por respeto, ni por etiqueta, eso es mentira es una forma de justificar que a ti no te paguen un salario digno y que la gente tenga que a completar tu salario dar un buen servicio cuando es parte de tu trabajo”

Además expreso que mejor pidiera que le pagaran mejor.

Usuarios inmediatamente apoyaron la publicación haciendo énfasis en que ciertamente no tenían por qué dejar una propina que no es obligatoria. Otros manifestaban que realmente muchos meseros viven de este apoyo y que es una costumbre que debe seguirse debido a que no solo son los meseros, sino también los lavaplatos y cocineros.

Mejor exijanle a su patrón que les pague un salario digno. Porque aquí hay un gran problema por si no lo sabes cuando… Publicado por Jim Ake en Lunes, 11 de noviembre de 2019

