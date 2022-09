Con la finalidad de prevenir las adicciones en niñas, niños y adolescentes en Acámbaro las autoridades instalaron la Mesa Interinstitucional

Acámbaro.- La Encuesta de Salud y Bienestar “Planet Youth” arrojó que en Acámbaro 2 de cada 10 niños o niñas de 13 años de edad ya probaron el alcohol. Situación que enciende las alarmas de las autoridades, pues aseguran es un riesgo para desarrollar alguna adicción.

A través del Sistema de Salud Guanajuato se instaló la Mesa Interinstitucional mediante la firma de acta. El secretario de Salud Daniel Díaz Martínez, pide a los actores sociales y de gobierno a sumar esfuerzos para prevenir las adiciones.

La instalación de la Mesa Interinstitucional convocó a diferentes sectores de la población. La presidenta municipal, Claudia Silva Campos firmó el acta de instalación de dicha mesa. Cabe mencionar Planet Youth no es para los niños y jóvenes va enfocado a los padres de familia y tiene la finalidad para que sepan la importancia que hoy tiene estar más al pendiente de sus hijos. Así como involucrarse en su desarrollo como primeros respondientes.

Niños y niñas que ya probaron el alcohol tienen un riesgo latente

El también titular del Sistema de Salud Guanajuato informó que posiblemente el 20 % de los niños y niñas acambarenses que ya probaron el alcohol posiblemente caigan en una adicción permanente. Los que los coloca en un riesgo latente.

Además, el 7 % es decir casi 1 de cada 10 niños se ha embriagado en los últimos 30 días, el 4 % ha consumido alcohol en casa, 15 niños de cada 100 acambarenses se han embriagado al menos una vez en su vida a la corta edad de 13 años.

Daniel Díaz agregó que el 23% de los niños y niñas de 13 años ha probado el tabaco al menos una vez y el 9 % de este sector de la población ha probado el cigarro electrónico. 6 de cada 100 niños ya probaron la marihuana, un panorama preocupante que invita al Sistema de Salud y los diferentes actores de la sociedad para dejar bien sembrada la semilla de Planet Youth.

“No le hace si tenemos que venir cada semana, cada mes. Si tenemos que estar en comunicación. No podemos ser indiferentes no hacer las cosas, no podemos no darle seguimiento y no podemos tratar al estado igual porque cada municipio tiene sus particularidades”, afirmó Díaz Martínez.

Buscan entretener a los niños con actividades sanas

El secretario de salud agregó que Planet Youth son hechos. Una vez que se tiene el registro municipal de cuántas canchas deportivas, oferta artística para desarrollar alguna habilidad, parques, centros recreativos y albercas, es necesario poner andar toda esa maquinaria, para que esas instalaciones estén llenas de niños.

“Queremos que se cansen en esas canchas, que se pongan los niños hacer la tarea y se duerman. Queremos que la comunicación sea permanente entre salud y educación, cultura, iglesia, y padres de familia”.

El funcionario agregó que se requiere voluntad y amor por los niños y jóvenes. Para que regresen a las calles sin tener miedo. Pues dijo que un joven en adicciones roba para poder conseguir dinero y comprar alguna droga.

