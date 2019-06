Mercancía en fachadas es un “juego de gato y ratón”

A pesar de que a muchos locales se les ha sancionado porque cuelgan su mercancía en las puertas para dar a la calle, continúan haciéndolo; la Dirección de Fiscalización trabaja en el programa de Liberación de Fachadas

Catalina Reyes

Guanajuato.- Hay cuatro locales que venden papelería y suéteres tejidos en la calle Cantarranas y Positos que exhiben su mercancía colgada de la puerta y la fachada, lo cual está prohibido y debido a ello recibieron apercibimientos en dos o tres ocasiones por parte de la Dirección de Fiscalización para que la metan y sí lo hacen, pero después la vuelven a sacar.

“Es una actitud como el gato y el ratón. Mientras te descuidas la saco, pero si me llamas la atención la meto y así estamos”, admitió Marco Antonio Figueroa, titular de esa oficina municipal.

En entrevista informó que existe un Programa de Liberación de Fachadas, que inició en esta administración municipal entre las Direcciones de Fiscalización y la de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial. “Recorremos las calles del centro e invitamos a la gente a que retirara (su mercancía); algunos no lo hicieron. Entonces se tuvieron que aplicar sanciones”.

En aquel momento había muchas lonas colocadas, muchas cosas en las fachadas y se veía caótico. “Sólo han prevalecido pocos comercios que lo hacen, por ejemplo en la calle Cantarranas tenemos una tienda de ropa que ya hemos tenido que aplicarle el reporte dos veces”.

Aclaró que procedería una sanción en caso de que no se acatara la instrucción en el momento de dar la orden, pero como sí la acatan, inmediatamente meten su mercancía, además de que no hay una actitud beligerante. Así que no se ha tenido que sancionar a ninguno de estos comercios.